Денис Майданов: Иноагенты остались без заработка и зрителя

Международный детский музыкальный конкурс народных исполнителей «Мир — музыка и развитие» откроет новых звезд. Талантливая молодежь, которой небезразлично будущее страны, придет на смену тем артистам, которые уехали за рубеж после начала специальной военной операции на Украине. Об этом проекте и о своем видении перспектив музыкальной сцены рассказал сегодня первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре певец Денис Майданов на выездном заседании этого комитета в Казани.

«Мы прекрасно понимаем, что специальная военная операция запустила процесс осознания значимости культуры нашей страны. На протяжении 30 лет Запад вымывал эту культуру из нас, навязывая свои ценности. В итоге во многом эти цели были достигнуты. Мы получили аморфную, нейтральную молодежь, абсолютное отсутствие желания участвовать в жизни государства. Есть ощущение, что молодежь живет своей жизнью, а взрослые своей — культурной, политической, военной», — поделился депутат своим пониманием связи политической и культурной жизни страны.

Артист и парламентарий выразил уверенность, что для изменения ситуации необходимо проделать огромную работу во всех сферах культуры.

«У нас много тех, кто оказался иноагентами. Это те люди, которые остались без своей аудитории, без уважения своего народа, без заработка и, самое главное, без своего зрителя. Всё, что они кричат из-за рубежа, — это агония. Они думают, что еще кому-то нужны и их мнение что-то значит. На самом деле мы понимаем, что их быстро заменим. Для этого есть желание, понимание и государственные механизмы», — раскрыл Майданов свое видение последствий объявления ряда деятелей российской культуры иностранными агентами.

Спикер заявил, что воспитывать интерес к культуре у современной молодежи помогают Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Институт развития интернета. По его словам, они оказывают значимую поддержку новым проектам, в числе которых — фестиваль «Музыка и развитие». Толчком к его созданию, пояснил певец, послужила печальная статистика. В ходе открытых уроков в подмосковных школах выяснилось, что из ста человек лишь десять могут назвать народную песню, при этом восемь ребят вспоминают о песне «Катюша» (песня Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского была сочинена в 1939 году — прим. Т-и).

«Это катастрофа, нужно что-то делать, создавать народные центры музыкальной традиционной культуры в Подмосковье. Мы создали фестиваль-конкурс „Музыка и развитие“. Это фестиваль народных исполнителей, нас поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Фестиваль оказался востребованным и стал международным. За первый сезон через него прошли 3,5 тыс. детей, а за второй — 5,5 тыс. В третий сезон перешагнем отметку в 6 тыс.», — уверен Майданов.

Депутат заметил, что авторы проекта намерены сделать народное музыкальное творчество модным. Поэтому в призовой фонд конкурса входят гусли, балалайки, домбры, духовые инструменты, а также электроника.

«В третьем сезоне конкурса мы взяли десять состоявшихся звезд и победителей конкурса за два года, будем соединять их в клипы. Хиты звезд будут заново переаранжированы с участием наших ребят-победителей. Условно, в песне Сергея Жукова может зазвучать домбра или балалайка. Это будет уместно, качественно и стильно», — убежден Майданов.

Выездное заседание Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре прошло сегодня в здании Присутственных мест Казанского Кремля. Его участники обсудили создание правовых и организационных основ для обеспечения сохранения этнокультурного разнообразия страны. В мероприятии приняли участие председатель Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко, член Комитета ГД по культуре Ольга Германова, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова и другие официальные лица.