Денис Мацуев выступит с ГСО РТ в Казани

В воскресенье, 13 июня, прославленный музыкант — народный артист России и лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев выступит в Большом концертном зале имени Сайдашева в рамках X Международного фестиваля «Белая сирень». Об этом сообщает пресс-служба оркестра.

В этот вечер Мацуев вместе с Государственным симфоническим оркестром Татарстана под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского исполнит Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Родиона Щедрина.

Кроме того, в стенах ГБКЗ имени Сайдашева прозвучит музыка из балета «Весна священная» Игоря Стравинского.

«Мой дорогой, любимый, настоящий, неповторимый Денис!!!!! Уникальный, фантастический, многогранный пример всем детям и ориентир для всех друзей. Я счастлив поздравить тебя с днем рождения и уже предвкушаю наш совместный концерт в Казани в это воскресенье. Спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь для людей, музыкантов, для детей, для всей русской культуры, олицетворением которой ты являешься. Горд и безмерно рад дружбе с тобой! Всегда ждем тебя в Казани!» — написал сегодня на своих страницах в социальных сетях Александр Сладковский.

Сегодня известный российский пианист Денис Мацуев отмечает свой 46-й день рождения.