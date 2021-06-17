Денис Мацуев выступил на «Белой сирени» с Госоркестром РТ под управлением Сладковского

Музыканты с мировым именем представили публике визитную карточку композитора Сергея Рахманинова – Третий фортепианный концерт.

Ранее Денис Мацуев признавался прессе, что этот концерт проходит красной нитью через всю его жизнь. Он сыграл его уже больше 300 раз с самыми лучшими оркестрами и дирижерами мира.

«Тема, которая открывает этот концерт, вмещает в себя всю нашу Россию: ее боль, переживания, метания, широту, мощь и при этом сентиментальность. По насыщенности, по эмоциональности ни один фортепианный концерт даже близко нельзя сравнить с Третьим концертом. Это Эверест. В нем около 50 тысяч нот. И каждый раз, когда я выхожу его играть, — это исполнение с чистого листа. Этим и отличается гениальная музыка от просто талантливой. Количество смыслов, эмоций и интерпретаций внутри неисчерпаемо», - делился своим мнением Мацуев.

На концерте особое внимание пианиста было заострено на лирических эпизодах Третьего концерта, чтобы ретранслировать всю красоту выраженного в них чувства. Вместе с тем значительно усиливались и обострялись драматические контрасты, возрастала напряженность симфонического развития.

Развернутая и сложная фортепианная партия временами как бы вступала в спор с настойчивыми ответами Госоркестра РТ. И все-таки иногда коллектив неумолимо отступал под фортепианной звучностью в кульминационных моментах развития, как бы умолкая и давая пианисту «выговориться».

«То, что касается, нашей дружбы и нашего взаимодействия с этим оркестром, – мы разговариваем на каком-то уже “химическом” уровне. Да, у нас репертуар, который мы сыграли уже сотни раз по всему миру. Но здесь есть и нечто иное: не просто сыграть ноты, а создать вместе музыку», - рассказал прессе Мацуев.

И хотя плотный гастрольный график выдающегося пианиста заставлял сразу же после окончания первого отделения мчаться на самолет, все-таки напоследок для казанцев Денис Мацуев исполнил знаменитый рахманиновский «Вокализ», который буквально на прошлой неделе прозвучал на бис в оркестровой версии на одном из концертов фестиваля «Белая сирень».

Второе отделение было отдано музыке балета «Весна священная» Игоря Стравинского.

«Сегодня ровно десять лет, как мы в нашей новейшей истории сыграли музыку этого балета. Прошло уже так много времени, есть что вспомнить. Мы исполняли эту партитуру в конце нашего первого концертного сезона, и я очень рад тому, что она у нас в репертуаре. Мы будем записывать её на Sony под лейблом Татарстана и весь мир услышит её», – признался публике Сладковский.

Госоркестр РТ рисовал картину то постепенного пробуждения природы, то торжественности церемонии жертвоприношения, то демонстрации мужской силы и удали, то разбушевавшейся стихии, то лирических эпизодов и другого.

В благодарность за громкие овации публики, Сладковский подарил ей, по его словам, «нормальную» музыку - «Танец семи покрывал» из оперы Рихарда Штрауса «Саломея».

«Это фестиваль самого первого класса, высочайшей пробы. Как вчера помню – в 2011 году сюда приехал Александр Борисович Рахманинов (внук Сергея Рахманинова) и своим появлением задал высокую планку проведения фестиваля. Сладковский его обаял, влюбил в себя, и он был поражен мастерством оркестра и его энергетикой. За эти годы видно восхождение оркестра на Эверест. Если посмотреть на афишу фестиваля, то его можно сравнить с любым самым звездным фестивалем», – подчеркнул в одном из интервью Денис Мацуев.

X Международный фестиваль «Белая сирень» движется к своему завершению. 25 июня на сцене ГБКЗ имени Сайдашева прозвучат музыка балета «Жар-птица» Игоря Стравинского и Девятая симфония Людвига ван Бетховена. Вокальные партии в этот вечер исполнят солисты Мариинского театра. К ним присоединится Капелла России имени Юрлова.

Фото предоставлены пресс-службой оркестра