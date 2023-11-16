Денис Мацуев приедет в ноябре в Казань

Денис Мацуев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 25 по 26 ноября в ГБКЗ им. С. Сайдашева пройдут концерты XI Музыкального фестиваля «Денис Мацуев у друзей» — совместного проекта художественного руководителя и главного дирижёра ГАСО РТ Александра Сладковского и пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева. Фестиваль является одним из крупнейших мероприятий, проводимых ГАСО РТ под управлением маэстро Сладковского и ярким событием в культурной жизни Татарстана.

«Название фестиваля „Денис Мацуев у друзей“ — это абсолютно точное название. У меня есть много фестивалей, но „У друзей“ — единственный такой в мире. Каждый из тех, кто выходит здесь со мной на одну сцену, — и маэстро, и музыканты оркестра — это очень близкие мне люди. Я прошел с ними много лет», — отмечает пианист.

Денис Мацуев и Александр Сладковский изящно подытожат этот год на XI Фестивале «Денис Мацуев у друзей». 2023-й — год Рахманинова — является особенно знаковым для двух музыкантов. В 2022 году состоялся Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижёров им. С.В. Рахманинова, где Денис Мацуев возглавил жюри фортепианного конкурса, а Александр Сладковский вошел в состав жюри конкурса дирижёров. Лауреаты получили специальные призы — участие в качестве солистов в концертах ГАСО РТ в 2023 году. В марте этого года Госоркестр Татарстана и Александр Сладковский выпустили виниловый альбом с поздними сочинениями Рахманинова: Третьей симфонией и «Симфоническими танцами». Также в этом месяце Денис Мацуев, ГАСО РТ и Александр Сладковский впервые в истории Китая исполнили все концерты Рахманинова в течение одного вечера в Шанхае и в Шэньчжэне.

«Наш гастрольный тур по Китаю удался на славу во многом благодаря тому, что мы снова с Денисом Леонидовичем Мацуевым сыграли два уникальных вечера. Мы играли в прекрасных залах, где была прекрасная публика. Нас встречали как героев. Приятно, что оркестр Татарстана здесь известен», — поделился своими впечатлениями от гастролей Александр Сладковский.

Открытие фестиваля «Денис Мацуев у друзей» 25 ноября пройдёт в окружении музыки великого гения Людвига ван Бетховена. Для казанской публики прозвучат Увертюра «Кориолан», Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и Симфония № 5.

Программа концерта 26 ноября носит название «Вечер рапсодий». Гости фестиваля смогут проникнуться истинным духом культуры пяти разных наций: венгерской, испанской, русской, румынской и североамериканской. Прозвучат произведения Венгерская рапсодия № 2 Ф. Листа, «Испания» — рапсодия для оркестра Э. Шабрие, Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром С. Рахманинова, Испанская рапсодия М. Равеля, Румынская рапсодия № 1 Дж. Энеску и Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром Дж. Гершвина.

Солисты — Денис Мацуев, Андрей Иванов, Александр Зингер. Дирижер — Александр Сладковский. Ведущая концертов — музыковед Ирина Тушинцева.

Также с 24 по 25 ноября в Казани пройдут прослушивания и мастер-классы педагогов — членов Художественно-экспертного совета Благотворительного фонда «Новые Имена» имени Иветты Вороновой, президентом которого является Денис Мацуев. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, направлен на поиск и поддержку молодых талантов и проводится во многих регионах России. По итогам прослушиваний будут назначены стипендии фонда. 26 ноября на сцене ГБКЗ им. С. Сайдашева состоится также гала-концерт стипендиатов фонда и торжественное награждение победителей.