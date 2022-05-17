В Казани стартует международный фестиваль «Белая сирень»

С 18 мая по 1 июня пройдет XI Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». В разные дни с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан (худруком и главным дирижером которого является Александр Сладковский) выступят ведущие пианисты России.

Откроет музыкальный форум заслуженная артистка России Екатерина Мечетина Третьим концертом для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Также в этот вечер прозвучит его Вторая симфония. За дирижерским пультом – Арсентий Ткаченко.

Второй фортепианный концерт Рахманинова прозвучит 21 мая в исполнении лауреата международных конкурсов Полины Осетинской. Кроме того, будет исполнена его Третья симфония. Музыкальный процесс в этот день в свои руки возьмет итальянский дирижер Фабио Мастранджело.

От музыки «виновника торжества» к его современникам: 25 мая прозвучат Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича, Второй фортепианный концерт Родиона Щедрина, а также музыка балета «Весна священная» композитора-юбиляра этого года Игоря Стравинского. Фортепианные партии поручены народному артисту России Денису Мацуеву. За дирижерским пультом – Александр Сладковский.

Четвертый (28 мая) и пятый (1 июня) концерты фестиваля снова позволят погрузиться в симфонизм Сергея Рахманинова, а также услышать игру юного поколения пианисток страны.

28 мая в программе вечера – Первая симфония и симфоническая поэма «Остров мертвых», а также Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром. Солистка – лауреат более 40 детских и юношеских международных конкурсов, выступающая с самыми именитыми оркестрами во всем мире Ева Геворгян. За дирижерским пультом – Димитрис Ботинис.

В заключительный день фестиваля прозвучат сюита «Симфонические танцы» и симфоническая фантазия «Утес». Первый концерт для фортепиано с оркестром младшего современника Рахманинова Сергея Прокофьева будет исполнен лауреатом международных конкурсов, одной из самых одаренных юных пианисток России Варварой Кутузовой. Дирижером вечера выступит Михаил Татарников.