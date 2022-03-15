Денис Мацуев дал масштабный концерт Челнах в честь победы команды «КАМАЗ-мастер»

Народный артист России Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр РТ дали концерт в Набережных Челнах в честь победы татарстанской команды «КАМАЗ-мастер». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Гостей приветствовал глава исполкома Челнов Фарид Салахов.

«Ежегодно провожая ребят на очередной „Дакар“, мы переживаем за них и ждем домой с победой, верим, что именно они поднимутся на пьедестал почета и займут верхние строчки турнирной таблицы. Победа нынешнего года стала особенной. Она свершилась в условиях, когда „Дакар“ получил статус этапа чемпионата мира. И то, что не три, а сразу четыре первых места заняли наши гонщики, дорогого стоит», — отметил он.

Кроме того, в Набережных Челнах состоялись мастер-классы и прослушивания на соискание стипендии Фонда от московских педагогов. К участию были приглашены воспитанники не только челнинских школ искусств, но и талантливые дети, которые представили Агрызский, Актанышский, Менделеевский, Мензелинский и Тукаевский районы.

«Эти дети получают возможность участвовать в престижных фестивалях, обучаться в летней творческой школе и получать именные стипендии. Пусть сегодняшнее мероприятие станет для наших звездочек мостом к мечте», — сказала депутат Госдумы Альфия Когогина.