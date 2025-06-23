Денис Голубев рассказал, что может стать игроком «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Барса» Денис Голубев в интервью «ТИ-Спорту» высказался о своем возможном возвращении в состав «Ак Барса».

Голубев рассказал, может ли ему последовать предложение от казанского клуба, если он хорошо себя зарекомендует в составе «Барса».

«Когда заключал контракт, такой момент не обсуждали. Но я понимаю, что все зависит от меня в данном случае, буду стараться. Поэтому не буду говорить, что такой вариант не исключен. Все возможно», – сказал Голубев.

Также хоккеист отметил, что несмотря на возраст он может играть в КХЛ еще 3-4 года.

«Да, конечно. Мне через месяц исполнится 34 года, это не тот возраст, когда надо задумываться о завершении карьеры. Я чувствую в себе силы играть спокойно на уровне КХЛ еще 3-4 года. Так что, повторюсь, все будет зависеть от меня в следующем сезоне. Постараюсь отыграть хорошо чемпионат», – сказал Голубев.

Напомним, Денис Голубев выступал за «Ак Барс» с 2009 по 2014, а также с 2015 по 2018 год. Также в его карьере значатся такие клубы, как «Лада», «Амур», «Нефтехимик» и «Сибирь».