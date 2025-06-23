Денис Голубев: «Молодым ребятам интересно, до сих пор ли я общаюсь с Панариным»

Чемпион мира 2011 года в составе молодежной сборной России Денис Голубев вернулся в систему «Ак Барса», подписав контракт с «Барсом». В этом клубе нападающий начинал в 2009 году свою профессиональную карьеру. В интервью «ТИ-Спорту» Голубев рассказал, есть ли у него шанс еще поиграть за «Ак Барс» и чем отличаются условия ВХЛ от КХЛ.





Фото: ak-bars.ru

«Лично с Александром Степановым еще не беседовали по поводу моей роли в команде»

– Денис, при каких обстоятельствах вам поступило предложение выступать за «Барс»?

– Мне позвонил Максим Пестушко и спросил, хотел бы я продолжения карьеры в Казани, выступать за «Барс». Я сразу сказал об этом жене. Мы долго не думали, минут пять, наверное, и приняли решение остаться в Казани. Дорогой сердцу город. Так что счастлив снова выступать в родном клубе.

– С какими эмоциями возвращаетесь в команду, в которой начинали свой профессиональный путь?

– С самыми лучшими. С нетерпением жду выхода на лед, встреч с болельщиками.

– Был ли у вас уже диалог с главным тренером Александром Степановым? На каких ролях он вас ждет в «Барсе»?

– Да, диалог был. Но он, знаете, был такого общего характера, лично мы с ним еще не беседовали по поводу роли в команде.

«Пойти на повышение в «Ак Барс»? Такой вариант не исключен. Все возможно»

– Когда вы заключали контракт с «Барсом», поднимался ли вопрос того, что если хорошо проявите себя, может последовать предложение и от «Ак Барса»?

– Когда заключал контракт, такой момент не обсуждали. Но я понимаю, что все зависит от меня в данном случае, буду стараться. Поэтому не буду говорить, что такой вариант не исключен. Все возможно.

– Вам 33 года. Наверняка еще имеете силы играть в КХЛ?

– Да, конечно. Мне через месяц исполнится 34 года, это не тот возраст, когда надо задумываться о завершении карьеры. Я чувствую в себе силы играть спокойно на уровне КХЛ еще 3-4 года. Так что, повторюсь, все будет зависеть от меня в следующем сезоне. Постараюсь отыграть хорошо чемпионат.

– Мы наблюдаем в это межсезонье ВХЛ, что все больше фарм-клубов подписывают опытных игроков и не ограничиваются только молодежью. Это объясняется желанием ставить более высокие задачи в чемпионате, не только заниматься развитием молодежи?

– Отчасти из-за этого. Казань – город с большими амбициями, задачами. В следующем сезоне мы должны как минимум выходить в плей-офф, а дальше, разумеется, бороться за Кубок. Опытные игроки важны в команде. Чтобы не только тренер мог подсказать в трудных ситуациях, но и кто-то из дядек в раздевалке мог включиться, сказать свое слово. Когда я начинал карьеру в «Барсе», у нас команда была первоначально полностью из молодых пацанов. А потом пришли Андрюха Алексеев, Макс Пестушко и стали как раз теми «дядьками», которые помогали нам принимать правильные решения на льду в каких-то сложных моментах.

– В «Молоте» часто вам приходилось брать на себя слово в раздевалке?

– Не могу сказать, что часто. Но когда чувствовал необходимость, когда происходили негативные результаты, конечно, слово брал, подсказывал ребятам.

– «Молот» уже достаточно долго не может пройти первый раунд в плей-офф. Размышляли, почему и в этом году не получилось этого сделать?

– Команда были готова физически, ментально, то есть у нас было всё, чтобы пройти «Челмет» в первом раунде. Но не получилось. Даже сложно объяснить причины, если честно.

«ВХЛ отличается от КХЛ, пожалуй, только транспортной логистикой»

– Сильно отличаются условия быта команд ВХЛ от КХЛ?

– За все команды, наверное, говорить не буду, но если брать в пример «Молот» и «Барс», то плюс-минус они живут в таких же отелях, как и команды КХЛ. Экипировка, амуниция – все на достойном уровне. ВХЛ отличается от КХЛ, пожалуй, только транспортной логистикой. Многие команды добираются на автобусах. А так нормальные условия абсолютно.

– А если брать хоккей?

– В ВХЛ больше молодых ребят, они, конечно, менее мастеровитые по сравнению с игроками КХЛ. Но они компенсируют недостаток техники скоростями, желанием. Да, в ВХЛ хоккей, может быть, не такой яркий. Но по скоростям, мне кажется, он особо сильно не отличается от КХЛ.

– Как считаете, чтобы закрепиться на уровне КХЛ, обязательно ли молодому игроку проходить путь Высшей лиги? Пример Ивана Демидова из СКА показывает, что необязательно.

– Знаете, тут все индивидуально. Да, есть пример Ивана Демидова, но я вам могу сразу назвать контраргумент –Максим Шабанов. Он сначала поиграл какое-то время в «Челмете», потом его начали заигрывать в «Тракторе», а сейчас в какого большого игрока он вырос. Насколько я понимаю, этим летом уже в НХЛ уедет.

– Как оцените прошедший сезон в ВХЛ для себя? На какую оценку?

– Если принимать во внимание, что он оказался первым после долгого перерыва, то на четверку.

«Молодым ребятам интересно, до сих пор ли я общаюсь с Панариным и Кузнецовым»

– Мы знаем Пермь как баскетбольный город благодаря «Парме». И в меньшей степени сейчас как футбольный, потому что местный «Амкар» переживает непростые времена, хотя раньше это тоже была известная команда. Как у жителей Перми с вовлеченностью в хоккей?

– По сезону я видел, что у нас довольно часто были солд-ауты на трибунах. Мы играли в прошлом сезоне по мне в неплохой хоккей и от себя старались делать так, чтобы в Перми люди с удовольствием ходили на матчи. «Парма» –безусловно, весомая команда в городе. Люди ходят на баскетбольные игры в большом количестве постоянно. Баскетбол – это как религия какая-то для них (улыбается).

– С «Пармой» «Молот» же делит одну арену. Не возникает неудобств для игроков, когда приходится постоянно ее собирать-разбирать?

– Вообще никаких неудобств. Я сколько замечал: вот мы сыграли хоккейный матч, проходит час, там люди на арене уже баскетбольный паркет кладут. Все очень быстро, так что никаких проблем, неудобств не возникает для игроков. Чувствуется, что люди матерые, не один десяток лет у них за плечами. Давно же достаточно «Парма» и «Молот» на одном стадионе играют. Все обученные, знают, как все делать оперативно. Наверное, часов за 6-7 проходит полный демонтаж и реконструкция арены с хоккейной на баскетбольную.

– В «Молоте» часто спрашивали молодые ребята вас о золотом молодежном чемпионате мира 2011 года?

– Они в основном спрашивают, общаюсь ли я до сих пор с Панариным, Кузнецовым. Им это интересно (улыбается). А так в «Молоте» же много было очень молодых ребят в прошлом сезоне. Часть вообще 2004-2005 года, они и не помнят того молодежного чемпионата мира. Сколько им лет было тогда – пять-шесть? Да, некоторые спрашивали, интересовались. Некоторые подколоть могли как-то на этот счет (улыбается).

«Замечательный человек, отличный тренер» – о скончавшемся в 2025 году Андрее Мартемьянове

– Кстати, раз уж упомянули. С Панариным и Кузнецовым общаетесь?

– Не сказать, что часто. Но написать им могу без проблем.

– Нынешнее поколение молодых игроков многое теряет, что не участвует на юниорских международных чемпионатах мира, МЧМ?

– К сожалению, на непростое время в мире они попали. Разумеется, жалко ребят, что им не удалось прочувствовать в 18-19 лет полные трибуны в Канаде, Северной Америке. Но дай Бог, скоро все наладится, и мы вернемся к международным соревнованиям.

– В «Амуре» и «Сибири» вы играли под руководством Андрея Мартемьянова. Расскажите, как восприняли новость о его кончине весной этого года.

– Очень тяжелая для меня тема. С Андреем Алексеевичем связаны только теплые памятные моменты. Замечательный человек, отличный тренер. Жаль, что он так рано покинул этот мир, 61 год ему был всего, чуть-чуть до 62-го дня рождения не дожил. В прошлом году в мой день рождения умер Андрей Владимирович Тарасенко, в этом году весной ушел из жизни Андрей Алексеевич Мартемьянов. К сожалению, жизнь может оборваться в одну секунду, никогда не знаешь, когда это произойдет.

– Всегда с удовольствием пересматриваю ролик, где Андрей Мартемьянов с микрофоном стоит на лавке «Сибири» и смешно общается с игроками.....

– А мне тоже до сих пор друзья, приятели скидывают нарезку видео, где Андрей Алексеевич говорит: «Рыжий, попадешь в девятку? Навряд ли». Вот это его знаменитое «тю-тю-тю» тоже постоянно попадается в ТикТоке, Ютубе. Когда натыкаюсь на такие видео, начинаю осознавать, что Андрея Алексеевича рядом нет. Становится настолько грустно, что даже иногда скупая мужская слеза выступает.