Денис Глушаков рассказал, почему его разочаровал «Спартак» в 2025 году

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в своем телеграм-канале рассказал, почему его разочаровало выступление «красно-белых» в первой половине сезона 2025/26.

«Я не буду предвзятым, мне «Спартак» небезразличен. «Спартак» всегда должен играть за высокие места в турнирной таблице и выигрывать чемпионство. И по составу, и по всему они довольно неплохо укомплектованы, но результата нет. Наверное, меня это разочаровывает больше. А так, затрудняюсь даже сказать, какие разочарования и какие команды ещё бы выделить, потому что больше душа лежит к «Спартаку», – сказал Глушаков.

По итогам первой половины сезона 2025/26 «Спартак» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ.