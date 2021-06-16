Денис Бояринцев: У «КАМАЗа» есть все для того, чтобы строить стабильный, сильный клуб

Экс-полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России по футболу, бывший старший тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев высказал свое мнение о выходе челнинского клуба в Футбольную национальную лигу.

«Изначально перед нами ставилась задача выхода в ФНЛ. Я бы и не пошел в «КАМАЗ», если бы не было такой задачи. Конечно, я был настроен работать с главным тренером, многих людей я знал в клубе еще по «Рубину» плюс понимание целей челнинской команды убедили меня стать помощником главного тренера», – рассказал Бояринцев в комментарии для ИА «Татар-информ».

По словам экс-тренера клуба из Набережных Челнов, он искренне рад, что в конкурентной борьбе команде удалось довершить то, что начинал тренерский штаб во главе с Михаилом Беловым.

«У команды были серьезные конкуренты в лице «Новосибирска» и «Тюмени». Я думаю, что переломным моментом стала игра с «Новосибирском», которая прошла в Набережных Челнах. «КАМАЗ» выиграл 1:0 и после этого матча один из соперников устранился. Фактически, «КАМАЗ» остался один на один с «Тюменью» и шансы были хорошие. Да, после поражения в Ульяновске многие подумали, что у «КАМАЗа» совсем не осталось шансов, но последний тур, конечно, стал неожиданным. Я вчера когда узнал, что на последних минутах «Лада» из Димитровграда сравняла счет в игре с «Тюменью», то конечно порадовался за ребят. Ведь я работал в «КАМАЗе» и в нем остались люди, за которых я переживаю и болею. Поэтому я очень рад, что у команды все так сложилось и удалось добыть эту путевку в ФНЛ. Очень приятно это осознавать. В челнинской команде созданы очень хорошие условия для повышения в классе», – признался Денис Бояринцев.

Специалист считает, что у «КАМАЗа» есть все предпосылки для того, чтобы прогрессировать и дальше.

«Я думаю, что команде нужно укрепить свой состав. Это однозначно. Также стоит отметить, что у нынешнего главного тренера «КАМАЗа» Ильдара Ахметзянова нет тренерской лицензии категориии Pro и этот вопрос предстоит решать. Не исключено, что может появиться новый специалист. Но это будет решать уже руководство клуба. В целом же команда готова к повышению в классе и участию в ФНЛ. Все есть для того, чтобы строить стабильный, сильный клуб и в перспективе, если развитие будет идти по нарастающей, возможно в будущем можно будет ставить задачу выхода в РПЛ. Но на данном этапе команде надо укрепиться и стать крепким клубом в ФНЛ», – резюмировал Бояринцев.