Денис Бояринцев: «Сколько лет прошло, а Бердыев продолжает жить футболом»

Бывший лидер «Рубина» в начале «нулевых» Денис Бояринцев ныне возглавляет волгоградский «Ротор» в Первой лиге. В интервью «ТИ-Спорту» он вспомнил свои отношения с легендарным главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым, оценил игру «Рубина» при Рашиде Рахимове, а также шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.





Бывший лидер «Рубина» в начале «нулевых» Денис Бояринцев ныне возглавляет волгоградский «Ротор» в Первой лиге Фото: rotor-volgograd.ru

«Сколько лет прошло, а Бердыев продолжает жить футболом»

Вы довольно молодой тренер. Когда начинали путь, наверняка, спрашивали советов, проходили стажировки у тех наставников, при которых сами играли?

Безусловно. Когда я проходил обучение на лицензии «А» и «Б», у меня была возможность побывать на стажировках у разных тренеров. Я наблюдал за работой Юрия Калитвинцева, который возглавлял московское «Динамо» в ФНЛ (сезон 2016/17). Был на стажировке и у Курбана Бердыева в «Рубине». Также учился у Юрия Семина в «Локомотиве». Было очень интересно с каждым из них пообщаться, так как все тренеры разные, у каждого свой подход, видение футбола. Черпал у них знания, опыт и постарался стать тренером уже со своим стилем. Не хотелось слепо за кем-то повторять. Лучше ведь быть самобытным тренером, демонстрировать свое индивидуальное видение футбола, наблюдать становление команд под твоим руководством.

Вы себя позиционируете тренером больше консервативного, оборонительного футбола или скорее, напротив, атакующего, в каком-то смысле более прогрессивного?

Вы знаете, тут все зависит от ситуации. Я игрок атакующего плана в прошлом. Люблю, соответственно, больше атакующий футбол. Люблю комбинационный стиль, отбор мячей в высоком прессинге. Но есть тренерские реалии. Не всегда все твои мысли и задумки могут воплотиться в жизнь. Для этого необходимы условия, определенный подбор исполнителей. В том футболе, например, в который хочу играть я, нужны защитники с четко установленным набором качеств. Чтобы играть свободно в атаке, творить, что хочешь, и не думать об уязвимости обороны. Но в силу того, что я пока имею опыт работы в командах, во главе которых ставится результат, необходимо все же делать больший акцент на действиях в защите. Руководителям команд зачастую неинтересна твоя тренерская мысль, какой футбол ты хочешь поставить в команде. Нужен результат и все, а как ты его достигнешь, – уже решай сам.

В большинстве клубов, особенно небогатых, тренер всегда работает под давлением результата. Так что о красивой игре сильно мечтать не приходится. Легче поставить тот футбол, в котором игроки будут действовать проще, зато с меньшей вероятностью брака. Грубо говоря, лучше бей подальше от ворот, чем разыгрывай через пас в своей штрафной.

Мне хочется играть красиво, для зрителя, чтобы он получал удовольствие от просмотра футбола. Я когда был игроком, сам всегда старался забивать мячи красивые, хорошие подачи выполнять с фланга, чтобы глаз радовался.

Но сейчас, будучи тренером, приходится отталкиваться от того, какие задачи перед тобой стоят. Если бы мне дали карт-бланш в клубе и два-три года, сказав: работай спокойно с командой, то я бы, конечно, прививал ей свой футбол. Но подобного карт-бланша у меня нет. Сначала надо добиться результата, а потом уже вводить свои идеи. Любая тренерская мысль требует времени. А в РПЛ, ФНЛ тебе, к сожалению, никто не даст два-три года на построение системы игры. Единственное исключение составляют, пожалуй, команды, которые могут покупать большое количество игроков и тратить немалые деньги в трансферные окна. Когда ты комплектуешь состав из тех игроков, которых ты сам хочешь видеть в своем футболе, сроки постройки могут быть сокращены до одного сезона.

Вы сказали, что проходили стажировку у Курбана Бердыева. Сильно он изменился с тех времен, когда вы были футболистом «Рубина», или остался таким же?

Когда я пообщался с ним в повседневной жизни, не как игрок с тренером, конечно, я увидел его немного с другой стороны. А вот во время работы Курбан Бекиевич остался таким же: требовательным, с горящими глазами на тренировке. Сколько лет прошло, а он продолжает жить футболом, командами, которыми руководит. По отношению к делу Бердыев совсем не поменялся – что 20 лет назад, что сейчас. Такой же эмоциональный тренерский подход к работе, железная дисциплина в команде.

«Во время работы Курбан Бекиевич остался таким же: требовательным, с горящими глазами на тренировке» Фото: © «Татар-информ»

«Историй с Бердыевым у меня огромное количество, можно долго рассказывать»

Были ли у вас какие-то сложности в отношениях с Бердыевым в бытность игроком?

Когда я был игроком, нас с Бердыевым всегда связывали нормальные отношения. Я чувствовал постоянно его поддержку, доверие. Конфликтов как таковых даже не было. Когда я с ним пообщался в быту, уже как тренер с тренером, коллегой, мне было очень приятно получить от него советы, прочувствовать работу изнутри. Будучи игроком, ты ведь многих вещей не замечаешь на тренировках. А встав на бровке, видишь все совсем по-другому. Я очень благодарен Курбану Бекиевичу за стажировку. Много хороших моментов вспомнили в «Рубине», тепло пообщались спустя годы.

Какой самый запоминающийся случай с Бердыевым в своей карьере игрока вы можете для себя выделить?

Историй с Бердыевым у меня огромное количество, можно долго рассказывать. Но львиную долю из них, наверное, в прессе не нужно освещать, еще чего лишнего сболтну (смеется). Могу поделиться забавным случаем с одной из тренировок. Я всегда любил на поле зарубиться, покусаться с легионерами, в двусторонке против них жестко сыграть кость в кость. И вот за мою чрезмерную активность Бердыев в один из дней как-то заставил меня наматывать круги по стадиону. Главное – только меня наказал, а тех, против кого я играл, не тронул. Тогда мне показалось это несправедливым. Сейчас понимаю, что это был дисциплинарный, воспитательный момент.

Хотя ничего такого в моих действиях не было. У каждого футболиста тех времен был характер, даже у легионеров. Начало «нулевых» это ведь время зари приезда легионеров в Россию. Брали сильнейших иностранцев, и каждый старался доказывать свою состоятельность. Поэтому борьбы никто не стеснялся, все играли, работали на тренировках жестко. Но под раздачу Бердыева я все равно попадал больше остальных (улыбается).

Легионеры в то время сильно отличались по поведению, характеру от тех, которые приезжают в Россию сейчас?

О чем вообще речь! Когда в «Рубин» в нулевые приезжали Иржи Новотны, Томас Чижек, Макбет Сибайя, Андрес Скотти, Рони, Калисто – это были легионеры самого высокого уровня. Они приехали в Россию не деньги зашибать и халтурить, а реально биться за команду, пахать, играть на благо результата, решать самые высокие задачи. Мы добывали победы вместе, никто из иностранцев не филонил, все трудились на равных.

Сейчас я вижу, что многие легионеры приезжают в Россию в роли «пассажиров». Чтобы просто пересидеть здесь, хорошо время провести, больших денег заработать. Некоторых тренироваться не заставишь, найдут любые отговорки. Когда мы с «Рубином» взяли бронзу в 2003 году, после выхода из Первой лиги, иностранцы внесли в нашу медаль огромный вклад. Клуб очень удачно сработал на трансферном рынке, подписав их.

«Футбольный стиль Рашида Маматкуловича хорошо известен. Все команды под его руководством отличались надежной игрой в обороне» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За 20 лет Казань изменилась до неузнаваемости. Она не то, что преобразилась, а стала ведущим городом в России по уровню жизни»

Удается ли вам следить за «Рубином» нынешним под руководством Рашида Рахимова?

Футбольный стиль Рашида Маматкуловича хорошо известен. Все команды под его руководством отличались надежной игрой в обороне. Очень мне нравится, как действует в нападении «Рубина» Даку. При вязком футболе, где много борьбы, он постоянно цепляется за мячи, создает моменты себе, партнерам. «Рубин» не играет в атаке ярко, но добивается побед за счет организованного футбола. Тут опять же мы возвращаемся как разговору о результате. Если перед Рашидом Маматкуловичем ставятся строгие задачи, и он их решает, то какие могут быть претензии по игре. Я считаю, что «Рубин» в этом сезоне РПЛ смотрится достойно.

Одна из главных претензий со стороны болельщиков «Рубина» заключается в том, что команда ваших времен, 20-летней давности, всегда боролась за чемпионство в России. А сейчас клуб будто бы доволен тем, что занимает места не выше 7-8-го в РПЛ.

Каждой команде свое время и свои задачи. Я думаю, что здесь стоит вопрос комплектования состава. Возможно, «Рубин» хотел бы купить игроков подороже, выше классом, но нет пока финансовых возможностей. В мое время, когда я играл в «Рубине», в клуб приходили разные футболисты. Но все они были по-другому воспитаны, что ли, не так, как нынешние игроки. Подбирались футболисты, которые не воспринимали для себя никакого места кроме первого. Поэтому приходили и сражались в каждом матче на победу. Была видна рука тренера в команде, все были объединены общей целью.

С тех времен «Рубина» прошло уже достаточно времени. Сейчас команде надо жить в сегодняшних условиях. Седьмое место в РПЛ, учитывая, что пару сезонов назад команда вообще играла в Первой лиге, объективно – не самый плохой результат.

За 20 лет поменялся сильно не только «Рубин», но и Казань как город. Как вам столица Татарстана в наши дни?

Когда я приехал в Казань в 2001 году, в городе толком некуда пойти было. Все очень скромно. Развит был, наверное, только центр города, где можно было сходить в ресторан. А за пределами него – много ветхого жилья. Квартира, которую я снимал в Казани в Соцгороде, вообще на пустыре каком-то находилась, а сейчас там красивые новостройки.

За 20 лет Казань изменилась до неузнаваемости. Она не то что преобразилась, а стала ведущим городом в России по уровню жизни. Я очень люблю Казань, всегда с удовольствием приезжаю, много друзей и воспоминаний здесь осталось. Казань – это город, который дал мне путевку в большой футбол. Ну и я успел наследить там (улыбается), хорошую карьеру сделал, прекрасные годы провел. По уровню инфраструктуры Казань сопоставима с Москвой.

Я когда в Набережные Челны ездил через Казань из Москвы, заметил в том числе, какие дороги хорошие в Татарстане. Так и должен развиваться регион, улучшать условия жизни с каждым годом.

«Я когда был игроком, сам всегда старался забивать мячи красивые, хорошие подачи выполнять с фланга, чтобы глаз радовался» Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

«Ключевая фигура в «Спартаке» Станковича – это не столько Угальде, сколько Барко»

Если говорить про «Спартак» образца этого сезона, на ваш взгляд, за счет чего он так мощно включился в чемпионскую гонку в ноябре – декабре?

Я думаю, успех «Спартака» говорит о высоком тренерском уровне Деяна Станковича. Он нащупал нужные сочетания, наладил игру в атаке. Это признак тренерской руки. Футболисты ведь остались те же, что были при Абаскале.

Одним из тех футболистов, кто явно преобразился при Станковиче, оказался Манфред Угальде. Сейчас это самый сильный нападающий в РПЛ?

Я считаю, что ключевая фигура в «Спартаке» Станковича – это не столько Угальде, сколько Барко. Он в одиночку создает атаки, оказывает давление постоянное на соперника, снабжает партнеров мячами. Угальде играет хорошо, но он лишь завершает эти атаки, ставит точку. Все-таки Барко проделывает в организации нападения «Спартака» большой объем работы.

Тогда, если не Угальде, кто из форвардов вас впечатляет во всей РПЛ?

Тот же Джон Кордоба из «Краснодара». Он более разноплановый нападающий. Его атакующий потенциал больше, чем у Угальде. Кордоба может и в силовой футбол сыграть, например. Неплохо выглядит Константин Тюкавин из «Динамо». Может здорово выбрать позицию при атаке вторым темпом, отличная скорость, юрко играет в штрафной.

Верите в шансы «Спартака» завоевать золото РПЛ в этом году?

Я думаю, вся первая пятерка в РПЛ будет бороться за чемпионство: «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Спартак», также включится «Локомотив» весной. Многое решат очные встречи между этими командами, кто в них окажется сильнее.

Мечтаете ли вы когда-нибудь поработать в «Спартаке» на тренерской должности?

Надо быть странным человеком, чтобы отказаться от возможности поработать в «Спартаке» (улыбается). Тут для меня все очевидно. Но сейчас я бы не хотел зацикливаться только на одном клубе. Дорасти до тренерства в любой команде РПЛ – уже будет для меня большое достижение. В профессиональной деятельности не должно быть какой-то вкусовщины или предпочтений. Любой коллектив заслуживает уважения, у каждого своя история. Поэтому поработать в любом топ-клубе России, будь это «Спартак», «Динамо» или ЦСКА – для меня почетно и приятно.

Мы видим, что «Зенит» активно расстается со своими ключевыми лидерами в это трансферное окно. Ушли Вендел, Клаудиньо. Такой отчаянный шаг объясняет желание «Зенита» перестраховаться в преддверии весенней гонки за чемпионство и влить в состав свежую кровь, голодных до трофеев игроков?

Вендел и Клаудиньо – это игроки очень высокого класса. Но без должной мотивации они быстро регрессируют. Когда футболисты насытились победами, психологически им сложнее заставить себя работать. Поэтому «Зениту» потребовалась свежая кровь, понадобились новые лидеры. Это правильная политика – приглашать в клуб амбициозных ребят и заменять ими немотивированных прошлых звезд. «Зенит» подобной трансферной политикой сильно увеличивает себе шансы на чемпионство.

«Думаю, что для команды-дебютанта мы достаточно хорошо выступили в осенней части сезона» Фото: rotor-vlg.com

«Ротор» – клуб с богатой историей, традициями. Волгоград – большой футбольный город»

Седьмое место «Ротора» в таблице Первой лиги перед зимней паузой – хороший результат?

Я думаю, что для команды-дебютанта мы достаточно хорошо выступили в осенней части сезона. Если бы еще выиграли пару домашних матчей, могли бы вообще приблизиться вплотную к лидирующей группе. Так что, в целом, результатом доволен. В эйфории мы не пребываем, потому что плотность высокая в таблице. От того же 14-го места у нас небольшой отрыв, поэтому расслабляться нам нельзя, необходимо качественно подготовиться к весенней части сезона, она будет непростая.

С учетом того, что сразу три клуба РПЛ в этом сезоне пришли в Первую лигу («Сочи», «Балтика», «Урал»), чемпионат стал интереснее?

Да, конечно. Одно удовольствие играть на стадионах чемпионата мира. У «Балтики», «Сочи», «Урала» арены с шикарной инфраструктурой. В этом плане Первая лига выиграла от того, что именно эти клубы спустились. Против сильных соперников всегда интересно играть, а в этом году разворачивается настоящая битва за путевки в РПЛ. Плотность высочайшая, поэтому и мы недалеко от лидеров расположились, потому что постоянно кто-то очки теряет.

Например, «Балтике» (2:0) и «Уралу» (1:1) мы нервы потрепали в первой половине сезона. С «Сочи» вничью сыграли тоже (0:0). Борьба весной за первые места в таблице будет непредсказуемой. Мне кажется, от этого болельщики только в плюсе.

Какие задачи перед собой поставил «Ротор» перед началом этого сезона?

«Ротор» – клуб с богатой историей, традициями. Волгоград – большой футбольный город. Поэтому амбиции, конечно, никуда не пропали. В этом году у нас скорее такой адаптационный сезон. Хотим понять, куда двигаться дальше, к чему можем стремиться, какие задачи можем ставить перед собой. Поэтому первая основная цель на этот сезон – сохранить прописку в Первой лиге. А вторая – уверенно пройти подготовительный этап в преддверии тех высоких задач, которые может поставить руководство «Ротора» перед нами на следующий год. Необходимо прощупать лигу, решить вопросы с комплектованием состава, а также дать возможность проявить себя парням, которые добились в прошлом году выхода в Первую лигу.

Обмолвились вы о том, что этим летом «Ротор» ожидают большие изменения в составе. Получается, во время текущей зимней паузы усиления в клубе не будет?

Мы бы, конечно, хотели усилить ту же линию нападения. Но повторюсь, мне хочется дать в этом сезоне полноценную возможность проявить себя тем ребятам, которые проделали большую работу в том, что «Ротор» вернулся в Первую лигу. Я жду от многих своих футболистов куда лучшего выступления, чем та игра, которую они показывают сейчас. Рассчитываю, что весной они будут смотреться убедительнее.

Летом 2025 года у нас будет точечная селекция. Прикинем, какие позиции необходимо усилить, какого рода трансферы выполнить. Нам однозначно нужна будет конкуренция в составе. Потому что сами понимаете, насколько чемпионат Первой лиги непростой. Бывают тяжелые перелеты, переезды. В связи с этим потребуется ротация состава. В общем, обновления состава «Ротора» точно стоит ожидать летом, но оно не будет очень масштабным.

Если говорить о тех футболистах, от которых ждете более успешного выступления, наверное, сюда в первую очередь попадает опытный нападающий Илья Кухарчук?

Я Илью знаю давно, он опытный футболист с богатым опытом выступления в РПЛ. Приглашали его в «Ротор» в аренду как усиление. В каких-то матчах он здорово нам помог. Но, к сожалению, в течение осени его постоянно мучили какие-то микротравмы. Когда тебя время от времени отвлекают внешние раздражители, повреждения, сложно сконцентрироваться исключительно на футболе. Но надеюсь, что в паузу он хорошо отдохнул, залечил все свои травмы, и сейчас намерен провести эффективную подготовку к весенней части чемпионата, чтобы проявить себя как футболист уровня РПЛ.