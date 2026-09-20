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Общество 20 сентября 2026 11:10

Денис Басариев выиграл 25-й iPhone 17 на выборах в Татарстане

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Денис Басариев выиграл 25-й iPhone 17 на выборах в Татарстане
Скриншот трансляции ТНВ

Обладателем 25-го iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стал Денис Басариев. Победителя определили в прямом эфире телемарафона с помощью генератора случайных чисел.

К 11:00 число участников фотоконкурса достигло 92 119 человек. Рандомайзер выбрал номер 65 666, который оказался закреплен за Денисом Басариевым. После этого его публикацию и страницу проверили на соответствие условиям конкурса.

Сегодня, 20 сентября, в Татарстане разыгрывают последние 11 смартфонов iPhone 17. Денис Басариев стал третьим победителем заключительного дня конкурса и 25-м обладателем смартфона за три дня.

Кроме того, вечером организаторы разыграют сразу два автомобиля Sollers ST8. Розыгрыш состоится после 21:00, по окончании выступления Салавата Фатхетдинова на праздничном концерте у Центра семьи «Казан».

Напомним, один из двух автомобилей должны были разыграть накануне, однако результат отменили после проверки победителя на соответствие правилам конкурса.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы!» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8. Опубликованные фотографии продолжают участвовать в розыгрышах до 20:00 20 сентября.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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