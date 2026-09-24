Деньги украл не он, а пирамида: в РТ бизнесмена судят за мошенничество на 15 млн

В Приволжском районном суде Казани стартовал процесс по делу о мошенничестве с инвестициями. Следствие считает, что мужчина выманил у знакомого более 15 млн и присвоил их. Защита уверяет, что пострадавший сам вложился в финансовую пирамиду и поэтому потерял деньги.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Нет смысла держать меня под стражей»

В Приволжском суде Казани судят бизнесмена Марата Шарипова, который, по версии следствия, убедил знакомого вложить деньги в его компанию, а получив их, присвоил. Таким образом знакомый Шарипова лишился 15 миллионов 512 тысяч рублей.

Марат Шарипов – 28-летний уроженец Башкортостана, владелец сети продуктовых магазинов. В январе этого года его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Через несколько дней после задержания суд отправил его в СИЗО на время следствия. Также арестовали его имущество – две квартиры в Казани и автомобиль.

Сегодня ходатайство о продлении подсудимому меры пресечения заявила старший помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина. Она попросила суд оставить Шарипова под стражей еще на два месяца. К слову, на момент заседания он провел в СИЗО уже около восьми месяцев.

С просьбой государственного обвинителя не согласилась сторона защиты. Адвокат подсудимого Ильшат Насибуллин попросил суд смягчить меру пресечения и перевести Шарипова под домашний арест. В своей просьбе он ссылался на возмещенный потерпевшему ущерб. В подтверждение своим словам он принес в суд расписку, в которой потерпевший подтверждает факт возврата ему денег.

«Ваша честь, во время следствия я находился в СИЗО. Сейчас конфликт с потерпевшим полностью исчерпан, сам потерпевший не против изменения меры пресечения. Ущерб полностью возмещен и помимо этого арестовано имущество на сумму около 20 млн рублей. У меня есть квартира в Казани, где я могу находиться под домашним арестом. Следствие закончилось, уже нет смысла продолжать держать меня под стражей», – обратился к суду суду Марат Шарипов.

Выслушав обе стороны, судья удалилась в совещательную комнату, где провела продолжительное время. После она вышла и сообщила вердикт. Было решено продлить подсудимому время содержания под стражей еще на два месяца.

Фото: © «Татар-информ»

«Это не мошенничество, это другая статья»

Как выяснилось, защита подготовила ходатайство о возвращении дела прокурору. Как объяснил «Татар-информу» адвокат подсудимого, они не согласны с квалифицируемой статьей. По их версии, Марат Шарипов не присваивал деньги – в этой истории он, по их мнению, скорее был курьером.

«На самом деле потерпевший инвестировал не в компанию подсудимого, а в Sax Invest. Убедил его вложиться в эту компанию отец Марата Шарипова», – рассказал журналисту адвокат.

Компания Sax Invest позиционировала себя как инвестиционный фонд. Доход якобы шел от ценных бумаг и глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Позже, в 2021 году, выяснилось, что ни ценных бумаг, ни африканского проекта не существует, а компания является самой обычной финансовой пирамидой.

По словам адвоката, вложить деньги приятель отца Шарипова согласился не сразу. Сначала он вложил в компанию тысячу долларов в качестве эксперимента. Они пролежали у него на счете несколько лет, после чего он решился инвестировать снова. Сделать это он решил через отца Марата Шарипова. Тот, в свою очередь, попросил сына съездить к приятелю за деньгами.

«После получения денег Марат их не присвоил, на личном счете потерпевшего появились эти 170 тысяч долларов. То есть те же 15 с чем-то миллионов рублей в пересчете на курс на тот момент времени», – поделился Ильшат Насибуллин.

Sax Invest проработала несколько лет – деньги вкладчикам выплачивались. По словам защитника, сам отец Шарипова тоже был инвестором этой компании. За время ее существования он вложил в нее около 50 миллионов рублей.

«Позднее Центробанк внес Sax Invest в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. И потерпевший решил обратиться в суд, чтобы вернуть свои вложения», – рассказал Ильшат Насибуллин.

По словам адвоката, потерпевший решил подать в суд именно на Шарипова, поскольку именно он забирал у него деньги. Однако Ильшат Насибуллин акцентирует внимание на том, что сам Шарипов не участвовал в деятельности пирамиды. Он даже не являлся ее вкладчиком.

«В действиях моего подзащитного есть состав других преступлений, например, причинение ущерба без цели хищения денег, но не мошенничества. Но это должны дать квалификацию органы предварительного следствия или суда», – рассказал Ильшат Насибуллин.

К слову, причинение ущерба без цели хищения относится к преступлениям средней тяжести, и уголовное дело по такой статье можно прекратить по примирению сторон, которое, если верить стороне защиты, уже произошло.