«Деньги тратили по своему усмотрению»: стартовало дело обманутых дольщиков нескольких ЖК

Сегодня в Казани стартовало дело двоих застройщиков – Артема Исламова и Марата Саттарова. По версии следствия, на их совести недостроенные жилые комплексы «Новые горизонты», «Мелодия» и деньги 170 обманутых дольщиков.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Надеюсь, скоро все закончится, там же уже сроки давности вышли»

В Вахитовском суде Казани сегодня стартовало дело Артема Исламова и Марата Саттарова – основателей финансово-строительной компании «Булгария». Судят их за несколько казанских долгостроев.

По версии обвинения, будучи застройщиками, они потратили деньги дольщиков по своему усмотрению. Впоследствии они пытались занять деньги на завершение объектов у неких бизнесменов, однако им этого сделать не удалось. В результате недостроенными остались ЖК «Новые горизонты», «Мелодия» и другие, а деньги дольщиков ушли отнюдь не на постройку домов.

Саттарову и Исламову вменяют несколько эпизодов мошенничества и превышения должностных полномочий. Само дело началось очень давно, Саттаров оказался в суде еще в 2021 году. Экс-руководитель строительной фирмы «Финансово-инвестиционная компания "ИнвестБизнесХолдинг"», депутат Богородского поселения Пестречинского района РТ Марат Саттаров еще четыре года назад был единственным подсудимым по делу. Теперь на скамье подсудимых они вместе с Исламовым.

«Это продолжение старого дела. Раньше меня в нем не было. Надеюсь, скоро все закончится, там же уже сроки давности вышли», – коротко ответил журналисту Артем Исламов.

Между собой Саттаров и Исламов не общались ни до процесса, ни после. Даже в зале заседания расположились подальше друг от друга. Исламов занял место по правую руку от адвокатов, а Саттаров сел напротив него, ближе к прокурору.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ущерб только по одному эпизоду с одним из ЖК – 245 млн рублей»

Сегодня прокурор начал зачитывать обвинение – за почти два часа удалось огласить пять из восьми эпизодов. Три неозвученных эпизода касаются Саттарова. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий, Исламова обвиняют только в превышении.

По версии следствия, преступления совершались в период с 2010 года, когда была основана первая фирма – «Финансово-строительная компания "Булгария"», и по 2021 год, пока очередная фирма Саттарова и Исламова «Пик +» не обанкротилась. На момент ареста Саттарова в 2021 году, за ним уже тянулся целый шлейф из незаконченных объектов.

Следствие уверено, что деньги дольщиков Саттаров и Исламов тратили на собственные нужды – часть денег ушла на благотворительные взносы, еще часть, например, на покупку лодки. Достраивать ЖК пришлось другим компаниям.

В итоге ЖК «Мелодия», строительство которого началось еще в 2016 году, был сдан только в 2022-м. А 27 октября этого года стало известно, что следователи вместе с сотрудниками ППК «Фонд развития территорий» уже возместили казанцам ущерб на сумму более 777 млн рублей. Возмещали и квадратными метрами, и деньгами.

На следующем заседании обвинение планируют дочитать, после перейдут к предоставлению доказательств по делу. Начать решили с письменных доказательств, а уже позже перейти к допросу свидетелей. Суммарный ущерб по делу пока неизвестен. Однако ущерб только по одному эпизоду с одним из ЖК составил 245 млн рублей. Всего, по предварительной информации, в деле 170 обманутых дольщиков.