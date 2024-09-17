«Деньги отдашь после кодового слова «цветочек»: как аферисты обманули дедушку на 11 млн

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Вину признаю, оставьте меня в СИЗО»

В Авиастроительном суде Казани стартовал процесс по делу Дмитрия Баранова о мошенничестве в особо крупном размере.

На процессе подсудимый лица от журналистов не прятал, на присутствие СМИ реагировал спокойно. Суд начался с выяснения его личности: ему 24 года, судим не был, семьи нет.

«В конце прошлого года с пострадавшим – 77-летним Юрием Ахрамиевым – связался человек, выдавший себя за майора полиции из Казани. Сообщил ему, что его сбережения находятся в опасности, как и его квартира, и предложил продать имущество. Юрий Ахрамиев из-за большого доверия к правоохранительным органам согласился, мошенник помог ему связаться с риелтором и продать квартиру за 3 млн 800 тысяч рублей», – рассказал государственный обвинитель Турал Гасанов.

Несмотря на то что риелтор предупреждала пожилого мужчину о мошенниках, квартиру он все-так продал. Тогда неизвестный снова связался с Юрием Ахрамиевым и сообщил, что скоро к нему приедет сотрудник с позывным или кодовым словом «цветочек» – ему нужно будет передать сумку с деньгами.

Тогда, по версии следствия, Дмитрий Баранов, надев на себя медицинскую маску, приехал по указанному куратором адресу, подошел к пожилому мужчине и сказал: «Цветочек».

«Юрий Ахрамиев отдал ему сумку и ушел домой. “Майор полиции” снова позвонил Ахрамиеву и сказал, что скоро заедет риелтор и передаст ему документы, но женщина так и не пришла. Тогда он сам позвонил ей, чтобы все разузнать. Женщина сообщила, что не знает, о каких документах он говорит, и выслушала его историю. Потом сказала, что его обманули мошенники, и посоветовала обратиться в полицию», – рассказал государственный обвинитель.

Подсудимый сообщил, что вину признает, и даже не стал возражать против продления меры пресечения на полгода.

«Я согласен остаться в СИЗО», – сказал он.

По данным источника «Татар-информа», Баранов якобы думал, что забирает чей-то выигрыш из казино.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Цветочку» грозит до 10 лет колонии

Юрий Ахрамиев всю жизнь проработал фрезеровщиком на заводе. Пенсия у него около 24 тысяч рублей. Детей нет, жена умерла чуть больше трех лет назад. Родственников у пожилого мужчины не осталось, сейчас он вынужден жить в интернате в Буинске. Он надеется, что сможет вернуть свою квартиру. Но тут есть загвоздка: квартира продана на законных основаниях, единственный выход – оспорить сделку в гражданском порядке через суд.

На процессе он не совсем понимал, что происходит, и только повторял, что просто хочет вернуть деньги и квартиру. На самом деле, 77-летний мужчина отдал мошенникам почти в три раза больше, чем заявлено в материалах уголовного дела.

По словам источника «Татар-информа», «товарищу майору» Юрий Ахрамиев передал сначала 7 миллионов рублей – свои накопленные сбережения, потом отдал еще 350 тысяч, а в самом конце продал квартиру и отдал еще 3 млн 680 тыс. рублей. Обвиняемый Дмитрий Баранов, как оказалось, был не единственным курьером, приходившим к мужчине за деньгами, поэтому отвечать за все похищенные деньги по закону он не может.

Гражданский иск к Баранову заявлен на 3 млн 680 тыс. рублей, поскольку 120 тысяч Юрий Ахрамиев заплатил за услуги риелтору, который продавал его квартиру.

«"Майор", паразит, нашел риелтора мне. Она была первой попавшейся, мы встретились. Она спрашивала, зачем продаю, я сказал, что секрет. Она предупреждала меня о мошенниках, но я не послушал, доверился "майору". Я просто хочу вернуть деньги и квартиру», – сказал Юрий Ахрамиев.

Теперь курьеру мошенников грозит до десяти лет колонии, а лишившемуся единственного жилья Юрию Ахрамиеву предстоят долгие судебные тяжбы.