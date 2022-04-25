Деньги от проката фильма «Команда мечты» направят на гуманитарную помощь

Прокат фильма «Команда мечты» (6+) на национальных языках народов России стартует в кинотеатрах с 28 апреля. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов России. Собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщают организаторы акции.

«Фильм “Команда мечты” выйдет в уникальном формате: в год культурного наследия народов России впервые в истории отечественного проката картина будет выпущена в оригинальном звучании на русском языке, а также в профессиональном многоголосом дубляже на чеченском, татарском и якутском языках. “Команда мечты” сможет стать отличным инструментом сохранения культуры и языков народов России», - говорится в сообщении.

Акция пройдет во всех регионах России. На данный момент подтверждены кинопоказы в таких городах как: Владикавказ, Грозный, Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Казань. В Татарстане фильм также покажут в Бугульме и Нижнекамске и других городах. Приобретение билетов на показы будет доступно молодежи по Пушкинской карте.