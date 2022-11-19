«Деньги не потратим, но город украсим»: как изменится Казань к Новому году

Новогоднее украшение Казани в этом году будет не хуже обычного, несмотря на отсутствие бюджетного финансирования. Когда и чем украсят столицу Татарстана, рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

Игорь Саляхутдинов: «Деньги на это потрачены не будут. Все украшения будут установлены силами муниципальных предприятий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы решили, что не можем оставить казанцев без праздника»

«В наш адрес поступает очень много вопросов о том, как будет украшен город в этом году. Мы решили, что не можем оставить казанцев без праздника, особенно его ждут дети. Не секрет, что Новый год – это семейный праздник, который сближает семьи и людей», – начал свою речь Игорь Саляхутдинов.

В этом году новогоднюю иллюминацию и украшения в Казани установят в том же количестве, что и в прошлом, используя оборудование предыдущих лет.

«Деньги на это потрачены не будут. Все украшения будут установлены силами муниципальных предприятий. Напомню, что все украшения хранятся на складах. Сейчас их ремонтируют и начинают устанавливать», – заявил Саляхутдинов.

«На улице Баумана будут километры гирлянд, тысячи ламп, множество иллюминаций и световых композиций» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Километры гирлянд и тысячи ламп

«Улицы Баумана и Кремлевская, парк “Черное озеро”, Центральная елка, Булак, ну и по городу очень много будет праздничных локаций», – перечислил Саляхутдинов основные площадки Казани, где установят декорации.

Эти площадки небольшие, но они насчитывают километры гирлянд, тысячи ламп, множество иллюминаций и световых композиций.

Так, на Ленинской дамбе появятся 90 световых консолей, а на площади Тысячелетия и в Старо-Татарской слободе развесят светящиеся числа «2023». На улицах Кремлевская и Лобачевского от парка «Черное озеро» украсят 111 опор, а у Казанского Кремля тематически оформят не только входы и выходы, но и близлежащие пешеходные переходы.

Площадь Тысячелетия на площадке перед Центральным стадионом украсит световая инсталляция «Корона», а перед театром Камала установят восемь световых композиций «Лилия». Все мосты через Булак украсят лампами и гирляндами, а это 4,5 тыс. ламп и почти 900 метров гирлянд.

Памятник Вахитову в прошлые годы запомнился гостям и жителям Казани световой иллюминацией «Каскад», на которую пойдет 5,8 км гирлянд, а улица Пушкина порадует световыми конструкциями «Ели» и «Снежинки».

Разными световыми конструкциями также украсят пешеходные переходы в районе Танкового кольца и транспортное кольцо на улице Академика Парина. Не обойдут стороной и въезд в город по Оренбургскому тракту – буква «М» будет ярко светиться в темное время суток.

Кроме того, будет украшено 14 парков: Центральный парк культуры и отдыха, Горкинско-Ометьевский лес, «Черное озеро», «Крылья Советов», «Калейдоскоп», «Континент», парк в поселке Дербышки, парк Урицкого, «Комсомолец», сквер Тинчурина, Лядской сад, скверы «Белые цветы» и Аксенова, а также бульвар по улице Фучика.

На днях уже началось украшение территории парка «Черное озеро» и улицы Баумана, а завтра начнется монтаж иллюминации на Булаке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все световые украшения города установят и включат до середины декабря»

«Все световые украшения города будут установлены и включены до середины декабря, однако открытие крупных площадок запланировано на более поздние сроки», – поделился Игорь Саляхутдинов в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

На днях уже началось украшение территории парка «Черное озеро» и улицы Баумана, а завтра начнется монтаж иллюминации на Булаке.

По улице Баумана появятся 39 световых арок, на каждой из которых от 1 до 1,2 тыс. цветных лампочек, а это в сумме свыше 42 тыс. ламп. Причем четверть из них разместится в начале улицы, на площади Тукая.

В парке «Черное озеро» также установят световые конструкции, но здесь их будет значительно меньше, чем на главной пешеходной улице города: длинная световая инсталляция насчитывает более 16 тыс. лампочек с разных сторон катка.

Похожие световые конструкции смонтируют также на Кремлевской улице и площади Свободы: на Кремлевской 12 конструкций на 36 тыс. лампочек, а на площади Свободы появятся 11 конструкций на 26 тыс. лампочек.

Кроме того, с начала ноября рядом с Центром семьи «Казан» начался монтаж Центральной елки высотой 35 метров, которая будет оснащена двумя световыми инсталляциями: «Ель» и «Шатер». Они будут работать в едином сочетании друг с другом. Обе инсталляции состоят из почти что 80 тыс. гирлянд, а на саму елку повесят 155 световых шаров и свыше 500 звезд.

Комитет ежегодно обращается к собственникам крупных зданий и предприятий с просьбой украсить постройки и территории Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Туристический поток остается высоким, и мы делаем все необходимое для этого»

«Малый и средний бизнес очень сильно зависят от Нового года: кафе, рестораны и такси ждут клиентов. Туристический поток в Казань остается высоким, и мы делаем все необходимое для поддержки экономики города», – подчеркнул председатель Комитета внешнего благоустройства города.

По его словам, это также одна из причин, почему Казань, несмотря ни на какие трудности, готовится встречать Новый год в красиво оформленной обстановке. Он добавил, что комитет ежегодно обращается к собственникам крупных зданий и предприятий с просьбой украсить постройки и территории.

«Каждый год мы обращаемся к собственникам зданий в городе с просьбой украсить свои участки к Новому году, но конечный результат зависит от желания этих людей. Мы будем с радостью приветствовать каждого, кто решит украсить город к Новому году», – заключил Саляхутдинов.