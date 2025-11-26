Профессор КФУ рассказал, как накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке

Если человек решил копить деньги на первоначальный взнос по ипотеке, то эти средства ни в коем случае нельзя вкладывать в высокорискованные инвестиции. Об этом «Татар-информу» сообщил доктор экономических наук, профессор Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

«При этом средства, отложенные на первоначальный взнос по ипотеке, должны приносить доход сопоставимый с уровнем инфляции и без риска потери сбережений. Именно поэтому в данном случае накопления можно класть на банковский депозит или покупать на эти средства облигации. Причем облигации следует выбирать высокорейтинговые, например, государственные (ОФЗ) или надежные корпоративные облигации», – сказал собеседник агентства.

Также он рекомендовал выбирать для вложений облигации, чей срок погашения совпадает с предполагаемым моментом приобретения квартиры. В противном случае можно попасть в ситуацию, когда цены на рынке облигаций снизятся, предупредил экономист.

«Если вы планируете приобретать недвижимость через два года, то лучше и облигации приобретать с таким же сроком погашения. В таком случае вы точно будете знать, сколько получите денег к моменту приобретения жилья. Однако можно рассматривать для подобных сбережений и краткосрочные банковские вклады с облигациями», –резюмировал Кох.