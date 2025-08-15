Деньги на коров, уток и яблоневый сад: как в Татарстане помогают фермерам грантами

В Татарстане расширяют меры поддержки малых хозяйств. Увеличиваются субсидии на содержание скота, строительство мини-ферм и реализацию овощей. Действуют гранты для семейных ферм и агростартапов. Как фермеры могут заработать благодаря господдержке, выяснил корреспондент «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Подсобным хозяйствам дополнительно выделено 184 млн рублей на содержание коров

Особое внимание в Татарстане уделяется малым формам хозяйствования, работающим в селах. По информации Минсельхозпрода РТ, всего в республике 2,6 тыс. фермерских и 401 тыс. личных подсобных хозяйств. За прошлый год ими произведено сельхозпродукции на 142 млрд рублей, что составляет 42% от ее общего объема.

Для малых форм хозяйствования уже не первый год действуют различные меры поддержки. В этом году по решению Раиса РТ Рустама Минниханова для личных подсобных хозяйств дополнительно выделено 184 млн рублей на содержание дойных коров. Таким образом, субсидии по этому направлению увеличены до 534 млн рублей.

Более того, субсидии на возмещение части затрат по содержанию одной коровы выросли до 6,3 тыс. рублей. Увеличены также субсидии на приобретение нетелей и первотелок: товарных – с 60 до 80 тыс. рублей, племенных – с 70 до 90 тыс. рублей.

Предельный размер субсидии на строительство мини-ферм от пяти коров возрос с 300 до 500 тыс. рублей, от восьми коров – с 600 тыс. до 1 млн рублей.

Затраты на приобретение птицы возмещаются из расчета 200 рублей на голову индейки и гуся, 120 рублей на утку и 100 рублей на цыпленка-бройлера Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Поддержка ЛПХ увеличена более чем на 260 млн рублей

В целом личные подсобные хозяйства могут получить поддержку по пяти направлениям. В частности, на содержание коров и коз (1 тыс. рублей на козоматку); строительство мини-ферм молочного направления; содержание кобыл старше 3 лет (5 тыс. рублей на животное); приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок; приобретение молодняка птицы.

Затраты на приобретение птицы возмещаются из расчета 200 рублей на голову индейки и гуся, 120 рублей на утку и 100 рублей на цыпленка-бройлера.

Всего по пяти направлениям поддержки ЛПХ в этом году в региональном бюджете предусмотрено 711 млн рублей, что на 262 млн больше, чем в 2024-м.

В Татарстане с прошлого года для самозанятых, ведущих личные подсобные хозяйства, появилась возможность получить субсидии на производимые ими овощи открытого грунта и картофель Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выросла сумма субсидий на реализацию овощей и картофеля для самозанятых

В Татарстане с прошлого года для самозанятых, ведущих личные подсобные хозяйства, появилась возможность получить субсидии на производимые ими овощи открытого грунта и картофель.

По информации Минсельхозпрода РТ, в 2024 году субсидии на возмещение части затрат по этому производству получили шесть человек из Нижнекамского и Тукаевского районов.

С этого года субсидии увеличены с 10 до 20 рублей за килограмм реализованных овощей и с 9 до 18 рублей за килограмм картофеля. Соответственно, за тонну реализованных овощей можно получить субсидии на 20 тыс. рублей и 18 тыс. рублей – за картофель.

Например, самозанятый Яков Калинин из Тукаевского района реализовал 60 тонн овощей кооперативу «Единство» и получил доход с учетом субсидии 1,7 млн рублей.

Грант выдается на приобретение сельскохозяйственной техники, спецтранспорта для транспортировки сельхозпродукции и мобильной торговли Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фермеры могут получить гранты на проекты «Агростартапа»

В Татарстане предусмотрены гранты для крестьянско-фермерских хозяйств. Всего за шесть лет 342 КФХ получили грантовую поддержку на 1,1 млрд рублей.

В этом году фермеры могут получить гранты на проекты «Агростартапа». В частности, 5 млн рублей выделяется на молочное и мясное скотоводство. 6 млн рублей фермер получит, если внесет часть средств гранта в фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, в который он входит. 3 млн рублей предусмотрено на другие виды деятельности.

Средства гранта можно направить на приобретение, строительство, ремонт, модернизацию или переустройство производственных и складских помещений для хранения и переработки сельхозпродукции, а также на покупку сельскохозяйственных животных и птицы.

Грант также выдается на приобретение сельскохозяйственной техники, спецтранспорта для транспортировки сельхозпродукции и мобильной торговли. Кроме того, средства можно направить на приобретение рыбопосадочного материала или посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников и земляники.

По этому проекту необходимо внести собственные средства – не менее 10%.

Действуют гранты на развитие семейной фермы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для семейных ферм предусмотрены гранты до 30 млн рублей

Действуют гранты на развитие семейной фермы. По этому направлению деньги можно получить на приобретение, строительство, реконструкцию, капремонт и модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции.

Кроме того, грант выдается на комплектацию ферм оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом.

Он предусмотрен также на разработку проектно-сметной документации строительства и реконструкции помещений для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на приобретение земельных участков.

На эти проекты нужно внести не менее 40% собственных средств. Суммы гранта составляют 10-30 млн рублей в зависимости от проектной мощности объекта для крупного рогатого скота мясного и молочного направления.

На другие виды деятельности: птицеводство, коневодство, товарная рыба, садовые плодовые культуры, овцеводство, козоводство – предусмотрено 7-20 млн рублей.

В Татарстане зарегистрировано 395 сельскохозяйственных потребительских кооперативов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На развитие сельхозкооперации планируется направлять 200 млн рублей в год

В Татарстане зарегистрировано 395 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Это объединения фермеров и личных подсобных хозяйств, которые занимаются заготовкой продукции сельчан, ее переработкой и сбытом.

В этом году на поддержку сельскохозяйственных потребкооперативов в республиканском бюджете заложено 370 млн рублей.

Для дальнейшего развития сельхозкооперации Рустамом Миннихановым принято решение о ежегодном выделении 200 млн рублей на грантовую поддержку действующих кооперативов. Средства будут выделяться из бюджета в течение пяти лет, начиная с 2026 года.

Есть также грант на запуск проектов агротуризма. Деньги выделяются на приобретение, строительство или реконструкцию средств размещения туристов, оснащение таких объектов и благоустройство территории Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На агротуризм кооперативам выдают до 10 млн рублей

Сельскохозяйственные потребкооперативы могут участвовать в грантах на строительство и приобретение производственных объектов, оборудования для хранения продукции в размере до 70 млн рублей.

Для новых кооперативов действуют гранты до 15 млн рублей на строительство и приобретение производственных объектов, оборудования, спецтехники и транспорта, хранилищ, а также на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры.

Есть также грант на запуск проектов агротуризма. Деньги выделяются на приобретение, строительство или реконструкцию средств размещения туристов, оснащение таких объектов и благоустройство территории. Сумма гранта – от 3 до 10 млн рублей в зависимости от объема внесенных собственных средств.

Предусмотрены субсидии кооперативам на возмещение затрат по приобретению крупного рогатого скота, овец и коз, оборудования для хранения сельхозпродукции, техники, семян овощей и картофеля, молока и мяса у сельчан. Им также могут возместить затраты до 5 млн рублей на строительство молочных ферм.

Благодаря мерам поддержки Фаиль Ахметов смог заложить яблоневый сад в Ямашурминском сельском поселении Фото: © «Татар-информ»

Фермер из Высокогорского района рассчитывает получить грант на строительство хранилища

Одним из грантополучателей в Татарстане стал фермер Фаиль Ахметов из Высокогорского района. Благодаря мерам поддержки он смог заложить яблоневый сад в Ямашурминском сельском поселении. На 8 гектарах у него высажено около 9 тыс. деревьев.

«Яблони посадили три года назад. Закупили саженцы, оборудование, технику – трактор, опрыскиватели, капельные ленты, систему капельного орошения. Все делали на свои деньги, но государство вернуло нам часть затрат. Получили грантовую поддержку», – рассказал Ахметов корреспонденту «Татар-информа».

Он отметил, что первые плоды яблонь ожидаются уже на следующий год. «Планируем реализовывать яблоки в своем районе. Уже даже есть клиенты», – подчеркнул фермер.

По словам Ахметова, он планирует подать еще одну заявку на грант для строительства хранилища на 30 тонн продукции. «Хранилище нужно построить. Планируем подать заявку в этом году, чтобы получить возмещение части затрат на строительство», – поделился он планами.

«Уже шестой год закупаем молоко у населения, наверное, по самой высокой цене в Татарстане. Сейчас у нас содержится 250 голов крупного рогатого скота. Есть 800 га земли» Фото: © «Татар-информ»

Глава кооператива построил банный комплекс с бассейнами для туристов

Марс Юнусов из села Олуяз Мамадышского района уже 25 лет занимается сельским хозяйством. Сейчас он председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Фермер».

В 2019 году Юнусов выиграл грант по программе развития материально-технической базы начинающих сельхозкооперативов на сумму 15 млн рублей.

«Благодаря этой поддержке построили цех по переработке молока и купили оборудование. Потом молочный цех расширили. Уже шестой год закупаем молоко у населения, наверное, по самой высокой цене в Татарстане. Сейчас у нас содержится 250 голов крупного рогатого скота. Есть 800 га земли», – рассказал он.

Помимо производственной деятельности фермер начал развивать агротуризм. В прошлом году его проект «Фермерское хозяйство с татарским гостеприимством ‘’У Марса классно’’» выиграл грант по программе «Агротуризм».

«Построили двухэтажное здание площадью 300 кв. метров. Это будет банный комплекс с двумя бассейнами», – отметил он.