Деньги или время: на кого рассчитана платная трасса М12 по маршруту Казань — Москва

По оценке специалиста «Автодора», проезд от Казани до Москвы по трассе М12 обойдется в 5-6 тыс. рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проезд в 6 тысяч рублей по М12 от Москвы до Казани ожидали, так что «Автодору» за это не предъявишь

Кажется, самой громкой новостью после открытия первого татарстанского участка М12 стал предполагаемый ценник проезда по маршруту от Казани до Москвы.

«Знаю, что от Москвы до Арзамаса проезд стоит 2,8 тыс. рублей, а это середина пути [до Казани]. Предполагаю, что до Казани проезд обойдется в 5-6 тыс. рублей», — руководитель проекта седьмого этапа М12 компании «Автодор» Дмитрий Костин.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков сообщил «Татар-информу», что для него это не новость. При этом он подчеркнул, что нет никаких оснований, чтобы обвинить «Автодор» в завышении цен, поскольку компания действует в рамках установленных тарифов.

«Важно понимать, что есть предельно допустимые тарифы на проезд по платным трассам. Они как раз бывают двух типов: трассы, которые реконструируются, и трассы, которые строятся заново. На этих двух вариантах предельная стоимость может быть разной», — пояснил эксперт.

Определены тарифы на проезд по первому участку трассы М12 в Татарстане. К примеру, для легковых авто стоимость поездки от Шумерли до Иннополиса составит 784 рубля Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Между тем этой зимой Правительство России утвердило максимальные тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным автодорогам. Для легковушек она составит 5 рублей за 1 км на реконструированных дорогах и 8 рублей за 1 км — по новым дорогам, к которым и относится М12.

Напомним, что официально уже определены тарифы на проезд по первому участку трассы М12 в Татарстане. Расчеты сделаны для отрезка от Чувашии до РТ для 153 км автомагистрали.

Стоимость проезда будет варьироваться в зависимости от категории транспортного средства. К примеру, для первой категории (легковые автомобили) стоимость маршрута от Шумерли до Иннополиса составит 784 рубля. Цена за один километр таким образом составит 5,1 рубля. Для четвертой категории – крупногабаритный транспорт и автобусы – стоимость проезда составит 1848 рублей.

Подробнее о стоимости проезда по первому участку трассы М12 для всех категорий можно узнать здесь.

«Если мотаться по этой платной трассе ежедневно, то выходит дороговато» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На бензин вы потратите меньше, чем за проезд по М12

Оценить экономическую составляющую со стороны обычных водителей мы попросили эксперта. По словам Кадакова, на топливо путешественники потратят меньше, чем за право проехать по новой скоростной трассе.

«Я считал: от Москвы до Арзамаса 415 км. Выходит, что право проезда по каждому километру обходится в 6,5 рубля. Если вы поедете на автомобиле с расходом 10 литров на 100 км, то при нынешней цене расходы на бензин на километр составят 5,5 рубля. То есть на бензин вы тратите меньше, чем на право проезда. Так что каждый принимает для себя решение сам», — сказал Кадаков.

Но если взять ситуацию, когда в Москву из Казани или наоборот поедет компания из 3-4 человек в одном легковом автомобиле и разделит оплату в 6 тысяч на всех, то получится по 1,5-2 тыс. с человека.

«Кому-то важнее время, кому-то деньги. Понятно, что если человек один раз в год едет погулять из Москвы в Казань или наоборот, да еще если компанией из 3-4 человек в автомобиле, наверное, смысл есть. А с другой стороны, если мотаться по этой платной трассе ежедневно, то выходит дороговато», — заключил Кадаков.

6,5 часа в пути от Казани до Москвы вместо 11-12 часов по бесплатной М7 или на поезде – весомый аргумент в пользу платной трассы Карта предоставлена ГК «Автодор»

Если сравнивать поездку по М12 и на поезде, то снова встает вопрос приоритета: время или деньги? 11-12 часов на поезде против 6,5 часа в автомобиле по платной трассе. При этом стоимость железнодорожных билетов варьируется от 2 тыс. за плацкарт, а минимальные цены на билет в купе начинаются от 3 тыс. рублей. Оба варианта явно дешевле, чем поездка по трассе М12.

Теперь о конкуренции автопутешествия по М12 с полетом на самолете. Средняя стоимость авиабилета — 3,9 тыс. рублей в сентябре 2023-го примерно за 2 часа полета. При этом надо заложить достаточно времени на дорогу до аэропорта, прохождение регистрации, не забывать про вероятность переноса и отмену авиарейса. А также учитывать всевозможные ограничения с весом и «контентом» вашего багажа. В некоторых ситуациях путешествие в самолете по маршруту Казань — Москва может занять столько же, сколько поездка по М12. С автомобилем как будто бы все проще: загрузился, сел, заправился и едешь.

Для большегрузов цена будет больше, есть вероятность, что перевозчики выберут другой вариант Фото: prav.tatarstan.ru

Высокая цена отсеет часть трафика, что, вероятно, снизит аварийность

Теперь что касается «бизнесовой» части. Оценочная стоимость 5-6 тыс. рублей от Москвы для Казани – это расчет только для легковушек. Для большегрузов она будет еще больше. При таких вводных есть вероятность, что перевозчики выберут другой вариант. Таким мнением с «Татар-информом» поделился кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Кирилл Янков.

«Я считаю, что цена запретительная. Это означает, что 90% трафика, который сейчас едет по трассе М7, там и останется и по М12 не поедет», — заявил Янков «Татар-информу».

С его слов, большегрузы в основном ездят по бесплатным дорогам с платными скоростными участками. Например, по трассе М4, где есть платные участки и бесплатные объезды.

По сути, для путешественников на легковушках это хорошая новость. Трасса не будет битком набита фурами, аварийность снижается, как и вероятность смертельных ДТП. Доехать по М12 можно будет без выгоды в кошельке, но с плюсом для нервов.

Подытожим: цена проезда по М12 в 6 тыс. рублей не самая доступная, но ожидаемая. Рассмотреть этот вариант для путешествия стоит, если вам важнее время (помним про 6,5 часа в пути от Казани до Москвы вместо 12 часов по бесплатной М7). Кроме того, плата отсеет большую часть автомобилей, включая большегрузы. Если же вам ближе авиаперелеты и поездки в поезде, то на одного человека они будут выгоднее. Для поездки компанией, в которой разделят оплату проезда по М12, лучше рассмотреть и автопутешествие по новой автотрассе. Напомним, что открыть ее должны в конце декабря этого года.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»