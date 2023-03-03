«Деньги идут на финансирование ВСУ»: о телефонных мошенниках, курьерах и их жертвах

Замглавы «Сбера» рассказал, что украденные деньги конвертируют в криптовалюту с помощью нелегальных сервисов, расположенных в крупных ТЦ Москвы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Основной канал, по которому выводят деньги профессиональные мошенники, это карты российских банков. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя «Сбера» Станислав Кузнецов.

«Похищенные средства обналичиваются, конвертируются в валюту и аккумулируются в “денежных хабах” — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это связано с тем, что Санкт-Петербург — крупный туристический центр, в котором легко затеряться приезжему. В городе довольно слабо развито видеонаблюдение, а также особую роль играет близость к государственной границе с несколькими странами», – рассказал Станислав Кузнецов.

Замглавы «Сбера» рассказал, что украденные деньги конвертируют в криптовалюту с помощью нелегальных сервисов, расположенных в крупных ТЦ Москвы.

«Затем криптовалюта обналичивается на Украине и используется в том числе для финансирования ее армии. Таким образом, украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование ВСУ», – рассказал Кузнецов.

Мошенники уже давно не напрягаются и сами к жертвам за деньгами не ездят. Как правило, это парни или мужчины, которых наняли по интернету выполнить за деньги небольшую работу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Деньги для мошенников у татарстанцев забирают курьеры

Мошенники уже давно не напрягаются и сами к жертвам за деньгами не ездят. Хлопотно это и небезопасно. С недавних пор для этого используют курьеров.

Как правило, это парни или мужчины, которых наняли по интернету выполнить за деньги небольшую работу. Приехать по определенному адресу, забрать сверток, передать в нужное место или кому-то в руки. Далеко не всегда нанятый курьер в курсе того, что забирает именно деньги.

В последние несколько лет, как рассказали «Татар-информу» в МВД по РТ, мошенники нередко звонят жителям России с территории других стран, используя IP-телефонию. Именно там располагаются так называемые кол-центры. В них, как правило, набирают коммуникабельных сотрудников с хорошим знанием русского языка.

«В Татарстане начиная с 2021 года участились случаи совершения мошенничеств под предлогом “родственник попал в беду”. К примеру, в августе 2021-го в течение четырех дней в отношении татарстанцев пожилого возраста было совершено 11 преступлений по этому сценарию. Мошенники отобрали у своих жертв 2 млн 750 тыс. рублей», – рассказали в МВД по РТ.

Сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по РТ удалось установить личность одного из тех, кто забирал деньги у таксиста, который был посредником между мошенниками и жертвой. Его задержали в Казанском аэропорту, когда он собирался вылетать в Волгоград. Позже его подельники были задержаны в Москве. Все они, по информации полицейских, жители стран ближнего зарубежья.

В настоящее время следствие окончено, уголовное дело по статье о групповом мошенничестве передано в суд.

Мошенники нашли выход – нанимают курьеров, которые забирают деньги у обманутых ими людей. В основном это студенты или не имеющие постоянной работы люди Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Следователи доказали: курьер был в курсе, что забирает деньги

По таким же делам граждан иностранных государств задерживали и в других регионах России. Поэтому мошенники нашли выход – нанимают курьеров, которые забирают деньги у обманутых ими людей. В основном это студенты или не имеющие постоянной работы люди.

«В ноябре 2021 года были задержаны двое казанцев, которые обманули четверых пожилых граждан пожилого возраста. Один из фигурантов выступал в роли водителя и непосредственного курьера. Получение информации об адресах потерпевших и “аккумулирование преступных денег” осуществлял второй фигурант, который держал прямую связь с куратором кол-центра», – рассказали в МВД по РТ.

Обоих оперативники задержали в казанском поселке Юдино. Следствие смогло доказать, что преступление было совершено группой, а один из задержанных казанцев был в курсе, что совершает преступление по указке преступников из-за границы. Обоих фигурантов приговорили к двум годам трем месяцам лишения свободы.

В 2022 году аферисты пошли дальше – в качестве курьеров они начали использовать несовершеннолетних Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Преступники начали нанимать в качестве курьеров подростков

В 2022 году аферисты пошли дальше – в качестве курьеров они начали использовать несовершеннолетних.

В ноябре прошлого года в Казани задержаны семь несовершеннолетних, которые стали соучастниками 14 мошенничеств, совершенных по схеме «ваш родственник попал в беду». Жертвами обмана стали люди в возрасте от 65 до 90 лет. Всего у них украли 3 млн 361 тыс. рублей.

«Всего в 2022 году из 252 зарегистрированных подобных мошенничеств 173 раскрыты, задержаны 79 человек. Общий ущерб составил более 80 млн рублей», – рассказали агентству в МВД по РТ.

Жительнице Казани позвонили незнакомцы и представились сотрудниками правоохранительных органов. Ее попросили помочь в поимке мошенников, которые якобы пытаются оформить на нее кредит Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мошенники могут оставить жертв без крыши над головой

Более того, есть случаи, когда преступники лишают своих жертв квартир. В конце прошлого года жительнице Казани позвонили незнакомцы и представились сотрудниками правоохранительных органов. Ее попросили помочь в поимке мошенников, которые якобы пытаются оформить на нее кредит.

«Для этих целей необходимо было следовать их указаниям. Получив согласие женщины, мошенники разработали многоэтапную и длительную по времени преступную схему по продаже ее квартиры с привлечением сотрудников одного из риелторских агентств города. Диалог со злоумышленниками женщина вела несколько дней, скрывая это от родственников и знакомых. Деньги, полученные от продажи квартиры, женщина перечислила на якобы безопасный счет. Все действия злоумышленники совершали дистанционно, находясь за пределами России», – рассказали полицейские.

В феврале полицейские задержали курьера, которого уже задерживали за два месяца до этого. С него была взята подписка о невыезде Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Число жертв, обманутых мошенниками, растет

В феврале количество подобных преступлений выросло. Зафиксировано 22 преступления, ущерб по которым составил 5,7 млн рублей. Благодаря профессионализму сотрудников уголовного розыска на данный момент из них раскрыты 18 дел.

В феврале полицейские задержали курьера, которого уже задерживали за два месяца до этого. С него была взята подписка о невыезде. Несмотря на это, он продолжил совершать преступления. Только в этот раз пытался обмануть и своих заграничных «кураторов», не желая перечислять им деньги.

«Однако кураторы продиктовали его данные потерпевшей. Молодой человек принимал меры конспирации, скрывал лицо под маской, но это не помешало сотрудникам правоохранительных органов установить его личность», – рассказали в МВД по РТ.

Спустя неделю в Казани задержали 20-летнего парня, который тоже решил подработать курьером у мошенников. Он оказался причастен к хищению 154 тыс. рублей у 82-летней женщины. Как выяснилось, он студент одного из престижных вузов Татарстана.

«Он был осведомлен, что указания о совершении преступных действий получал от лиц, находящихся за границей. Однако преступную деятельность не прекратил. Кроме этого, он совершил еще четыре аналогичных преступления на территории Чувашии, ущерб по которым составляет более 4 млн рублей», – рассказали «Татар-информу» в МВД по РТ.

Несложно догадаться, что в ближайшее время этому студенту будет не до учебы. Вместо того чтобы и дальше получать профессию в хорошем вузе, он будет отвечать на вопросы следователей, его ждет суд, а потом – законное наказание.

Еще одного курьера за пять подобных курьерских поездок суд уже приговорил к пяти годам лишения свободы. Он забрал у обманутых мошенниками людей 1 млн 140 тыс. рублей. К слову, как рассказали полицейские, во время предварительного следствия он был железно убежден в том, что доказать его причастность к совершенным преступлениям не удастся.

Большинство так называемых курьеров прекрасно понимают, кто и для чего их нанимает. Чаще всего вербуют их через социальные сети, причем находят тех, кто живет неподалеку от жертвы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Курьеры могут невольно стать пособниками террористов

Как рассказал «Татар-информу» источник в правоохранительных органах, большинство из так называемых курьеров прекрасно понимают, кто и для чего их нанимает. Чаще всего вербуют их через социальные сети, причем находят тех, кто живет неподалеку от жертвы.

А уже после задержания несостоявшиеся курьеры пытаются «включить дурака».

А вот здесь сотрудники правоохранительных органов особенно подчеркивают, что отговориться тем, что «не знал», не выйдет.

Но случается, что деньги, обманом отобранные у жителей Татарстана, не просто идут в карманы аферистов, их направляют на финансирование всевозможных террористических организаций. И вот в этом случае ответственность курьера возрастает в разы.

«Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за содействие террористической деятельности и финансирование терроризма в виде лишения свободы сроком до 15 лет», – напомнили в прокуратуре РТ.

Другими словами, желая быстро и легко подзаработать, курьер рискует быть обвиненным в помощи террористам.

По информации надзорного ведомства, в прошлом году в Татарстане были возбуждены 9 уголовных дел по фактам финансирования терроризма.

«В настоящее время в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, включены 45 организаций. Среди них имеются объединения, функционирующие на территории Украины», – рассказали в республиканском надзорном ведомстве.

Если вам звонят с неизвестного вам номера, прекратите разговор, свяжитесь с родственниками или знакомыми, которыми представляются мошенники. Уточните у них информацию Фото: © «Татар-информ»

Мошеннические схемы одни и те же

Звонящие представляются сотрудниками банков, отделов собственной безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов. В процессе разговора они убеждают жертву в том, что на нее оформляется кредит. Получают данные ее банковских счетов и выводят деньги.

На втором месте сегодня – мошенничества при покупке товара в Сети. Когда вместо оплаченного товара клиенты получают пустые посылки или не получают вообще ничего.

На третьем месте – мошенничества под предлогом оказания каких-либо услуг.

Четвертое место занимают обманы в процессе покупок на сайтах бесплатных объявлений.

На пятом – мошенничества, связанные с инвестированием, получением пассивного дохода и приобретения криптовалюты.

Если вам звонят с неизвестного вам номера, прекратите разговор, свяжитесь с родственниками или знакомыми, которыми представляются мошенники. Уточните у них информацию.

Поговорите со своими близкими и знакомыми, особенно с подростками. Объясните им, что подобная «работа» может сломать им жизнь.

Ответственность за участие в мошеннических схемах, в том числе в качестве курьеров, может достигать десяти лет лишения свободы. Полицейские советуют оценить все риски и решить, стоит ли подвергать себя таким испытаниям.