«Деньги есть. От вас мы ждем идей»: Минцифры РТ призвал учреждения культуры творить

В министерстве культуры РТ в рамках заседания квартальной коллегии обсудили тему цифровизации отрасли. В ней приняли участие руководители культурных учреждений Татарстана.

Об основных принципах цифровой трансформации в рамках коллегии рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Радик Гисмятов.

Он призвал присутствующих подвергнуть сомнению свои старые методы ведения и восприятия дел, а также пересмотреть стандартные способы решений соответствующих задач в этом вопросе.

«Мы живем в эпоху колоссальных перемен, и чтобы приспособиться нам нужно научиться выстраивать свою работу заново», — подчеркнул Гисмятов.

Он призвал присутствующих творить и не бояться быть непонятыми и привел несколько успешных примеров цифровых разработок в сфере культуры в мире.

«Деньги есть. Есть несколько фондов, где до 80 процентов затрат вы можете покрыть в виде гранта. Главное, чтобы было желание. А мы поможем вам его реализовать», — заметил замминистра цифрового развития.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова заметила: чтобы что-то создать, нужно для начала понимать технологию работы в цифре.

«Было бы здорово организовать для желающих учебу. Если ваше министерство готово дать людей, которые смогут проинструктировать, помочь реализовать некоторые проекты — такой подход был бы продуктивнее», — считает министр.

«Мы готовы предметно поработать с людьми из вашей отрасли, так как составление грамотной заявки на грант — это наша вотчина. От вас мы ждем идей», — подчеркнул Гисмятов.