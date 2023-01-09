Денежная выручка от реализации сельхозпродукции Татарстана увеличится на 29 млрд рублей

Денежная выручка от реализации сельскохозяйственной продукции организаций и крестьянско-фермерских хозяйств Татарстана за 2022 год составит 172,8 млрд рублей. Это на 29 млрд рублей больше, чем за 2021 год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ.

«При этом еще не удается сполна реализовать потенциал многих территорий. Об этом говорит значительный разрыв показателей среди районов. Например, Сабинский район имеет денежную выручку почти в 2,5 раза больше удельного веса их пашни в республике. Атнинский, Кукморский районы – более чем в полтора раза», – рассказал глава Минсельхозпрода.

В то же время, по словам Зяббарова, Апастовский, Лениногорский, Агрызский, Верхнеуслонский, Бавлинский, Спасский, Рыбно-Слободский районы в два и более раза уступают объемом реализованной продукции к своей пашне.

Министр добавил, что прибыль по сельхозотрасли с учетом господдержки ожидается на уровне 17,8 млрд рублей. На 6% увеличится доля прибыльных хозяйств и составит 95% от общего количества сельхозорганизаций. Однако 28% предприятий без господдержки работают убыточно, подчеркнул он.