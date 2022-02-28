Денежная часть премии имени Баки Урманче увеличена до 200 тыс. рублей

Одна из самых престижных республиканских наград в области изобразительного искусства и искусствоведения — премия имени Баки Урманче увеличила призовой фонд до 1 миллиона рублей. Победителям будут вручены по 200 тысяч рублей денежной премии в пяти номинациях. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Работы принимаются с 1 марта по 1 апреля, в конкурсе участвуют работы, созданные за последние три года. Мы увеличили денежную часть премии, в этом году в пяти номинациях каждый победитель получит по 200 тысяч рублей», — пояснил Дамир Натфуллин.

Премия Урманче была учреждена в 2003 году, с 2009 года она вручается один раз в два года. Обычно конкурс проходил с декабря по февраль с объявлением победителей 23 февраля — день рождения Баки Урманче. В этом году конкурс решили объявить 23 февраля.

В последний раз премия Урманче вручалась в 2017 году, денежная часть премии составляла 100 тысяч рублей.

Представитель министерства призвал к участию в конкурсе профессиональных художников, скульпторов, искусствоведов из других регионов.

Старший научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани Гузель Валиева-Сулейманова рассказал о критериях оценки работ. По ее словам, жюри в первую очередь обратит внимание на наличие национальной темы.

«В этом конкурсе должны быть произведения, имеющие национальную особенность. Чтобы работы соответствовали требованиям современного искусства, в то же время в них присутствовали национальные образы. Художник должен показывать и свое мастерство, и отображать нашу национальную жизнь. Мы тут подразумеваем вот такую двустороннюю цель», — сказала Гузель Валиева-Сулейманова.