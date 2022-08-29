«Денег мне не передавали»: доцента казанской ветакадемии обвиняют в продаже зачетов

Доцентр кафедры Казанской Государственной академии ветеринарной медицины Наталья Карпова, которая обвиняется в мелком взяточничестве и служебном подлоге, не признала свою вину ни по одному из эпизодов. Сегодня в Ново-Савиновском суде продолжилось слушание по этому делу.

На фото: Наталья Карпова Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, в декабре 2020 года, один из студентов обратился к некому Галимзянову, который был знаком с обвиняемой Натальей Карповой. Он стал посредником между ними для передачи взятки в 1,5 тысячи рублей доценту кафедры за незаконное получение зачета. Позже по аналогичной схеме, через посредника, за выставление зачетов Карповой передали 24 тысячи рублей.

«Мне сказали, что это сделали из-за квартиры. Моя квартира это служебное жилье, если меня осудят и выгонят с работы, то я его потеряю. Мне никаких денег не передавали. Я проработала там 25 лет и мне кажется, что на мое место просто нашли другого человека», – рассказала обвиняемая.

Она заявила журналистам, что в одном из эпизодов студентка получила зачет за взяточничество и фактически экзамен не проходила. Но у Натальи Карповой сохранился письменный ответ этой студентки, который, по ее словам, суд отказывается приобщать к делу.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде.