День защиты детей в Казани отметят благотворительной регатой в парке «Черное озеро»

1 июня в казанском парке «Черное озеро» пройдет благотворительная регата в честь Дня защиты детей. В программе праздника – катание на яхте, мастер-классы и лекции, сообщает пресс-служба АО «Добрая Казань».

Стартует праздник в 10.00, катание на яхте начнется в 11.00. Гоночную трассу организаторы планируют запустить в 12.00.

Кроме того, в течение дня в парке проведут мастер-классы по вязанию морских узлов, лекции на тему устройства яхт, кругосветных путешествий и другие.

Мероприятия продлятся в парке до 20.30.