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День защиты детей в Казани отметят благотворительной регатой в парке «Черное озеро»
1 июня в казанском парке «Черное озеро» пройдет благотворительная регата в честь Дня защиты детей. В программе праздника – катание на яхте, мастер-классы и лекции, сообщает пресс-служба АО «Добрая Казань».
Стартует праздник в 10.00, катание на яхте начнется в 11.00. Гоночную трассу организаторы планируют запустить в 12.00.
Кроме того, в течение дня в парке проведут мастер-классы по вязанию морских узлов, лекции на тему устройства яхт, кругосветных путешествий и другие.
Мероприятия продлятся в парке до 20.30.
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