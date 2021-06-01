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Ру Тат
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1 июня 2021  09:00
Розалия Хайруллина

В День защиты детей на Казанской телебашне зажгутся разноцветные огни

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В честь Международного дня защиты детей Казанская телебашня засветится разноцветными огнями. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе РТПЦ Татарстана. 

По словам организаторов акции, 1 июня — это не только праздник для самих детей, но и напоминание взрослым, что нужно защищать несовершеннолетних и соблюдать их права. 

«У Международного дня детей есть флаг — на зеленом фоне, обозначающем гармонию, фигурки разноцветных человечков стоят вокруг планеты. Флаг является одновременно символом дружбы, несмотря на внешние различия, и единства и уважения друг к другу», — напомнили в филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В РТПЦ также подчеркнули, что в этот день многие организации не остаются в стороне и оказывают помощь детям, посещая их в больницах и домах. 

«Филиал РТРС „РТПЦ Республики Татарстан“ в честь Международного дня защиты детей 1 июня с 20.00 до 22.00 зажжет на Казанской телебашне разноцветные праздничные огни», — заключили в Радиотелевизионном передающем центре.

Подробнее о том, как еще отметят День защиты детей в Татарстане, читайте в материале ИА «Татар-информ».

#международный день защиты детей #ртпц #телебашня
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