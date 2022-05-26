День химика в Нижнекамске начался с возложения цветов к бюсту Николая Лемаева

С возложения цветов к бюсту первого руководителя Нижнекамского химического комбината, министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Николая Лемаева начались сегодня празднования в Нижнекамске по случаю Дня химика. В церемонии приняли участие руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин и представители химпредприятий.

«Когда мы говорим о Лемаеве, на ум всегда приходит становление и развитие нашего предприятия-гиганта „Нижнекамскнефтехим” и нашего прекрасного города. Десятилетия совместной истории предприятия и города переплели судьбы десятков тысяч людей. Производство неразрывно связано с городом. Та социальная инфраструктура, те прекрасные улицы и скверы, которые есть в Нижнекамске, — это совместный вклад уважаемых промышленников в город. Это еще раз говорит о том, что те традиции, которые заложены нашими ветеранами, сохраняются», — заявил Рамиль Муллин.

Празднование Дня химика в Нижнекамске продолжается в Ледовом дворце, где вниманию зрителей представлено ледовое шоу. Вечером праздничные события переместятся в парк Нефтехимиков, где нижнекамцев и гостей города ожидает большая концертная программа.