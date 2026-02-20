news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 февраля 2026 11:09

День Татарстана пройдет 12 марта в «Шатре Рамадана» в Москве

Читайте нас в
Телеграм

Торжественное открытие Традиционного проекта Духовного управления мусульман России «Шатер Рамадана» состоялось по благословению главного муфтия шейха Равиля Гайнутдина 19 февраля в Москве. Он посвящен Году единства народов, объявленному Президентом РФ.

Одним из ключевых событий программы станет День Республики Татарстан, который запланирован на 12 марта. На открытии проекта заместитель Премьер-министра РТ, полпред республики в РФ Равиль Ахметшин передал участникам приветствие от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который посещает проект ежегодно, и поблагодарил организаторов за возможность провести тематический вечер.

Проект «Шатер Рамадана» проводится более 20 лет и направлен на знакомство гостей с культурой и историей народов России и мира, объединяя представителей разных национальностей и религий.

#шатер рамадана #полпредство рт в рф #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

19 февраля 2026
Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

19 февраля 2026