День Татарстана пройдет 12 марта в «Шатре Рамадана» в Москве

Торжественное открытие Традиционного проекта Духовного управления мусульман России «Шатер Рамадана» состоялось по благословению главного муфтия шейха Равиля Гайнутдина 19 февраля в Москве. Он посвящен Году единства народов, объявленному Президентом РФ.

Одним из ключевых событий программы станет День Республики Татарстан, который запланирован на 12 марта. На открытии проекта заместитель Премьер-министра РТ, полпред республики в РФ Равиль Ахметшин передал участникам приветствие от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который посещает проект ежегодно, и поблагодарил организаторов за возможность провести тематический вечер.

Проект «Шатер Рамадана» проводится более 20 лет и направлен на знакомство гостей с культурой и историей народов России и мира, объединяя представителей разных национальностей и религий.