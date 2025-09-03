Школьники, студенты и общественники Казани присоединились к акции против терроризма

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

День солидарности в борьбе с терроризмом прошел сегодня в парке Победы города Казани.

Организатором события выступило татарстанское отделение Молодой гвардии Единой России. Также участие приняли общественные помощники руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.

В акции по борьбе с терроризмом приняли участие руководитель регионального отделения Молодой гвардии Единой России, депутат Госсовета Татарстана Руслан Шигабутдинов, депутат Госсовета РТ, член комитета по законности и правопорядку Тимур Камалетдинов.

3 сентября – День борьбы с терроризмом, связан с событиями 1 сентября 2004 года в школе в Беслане (Северная Осетия). Число погибших в этой трагедии – 334 человека, детей – 186. Более 800 человек получили ранения.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня, спустя годы, боль от этой трагедии не утихает. Она живет в сердцах матерей, отцов, братьев и сестер, потерявших своих самых близких. Она живет в памяти всего нашего народа. Мы не можем вернуть тех, кто погиб, но мы можем и должны сделать все, чтобы подобное никогда не повторилось, чтобы никто и никогда не мог использовать страх и насилие, как оружие», – говорит об этом Дне член регионального штаба Молодой Гвардии РТ Риф Хуснутдинов.

Замруководителя Регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Владислав Тарасов подчеркнул, что основная задача в России сегодня – это противодействие терроризму.

«Безусловно, хочется, чтобы таких трагедий никогда больше не было. И мы должны помнить о тех, кто погиб из-за рук террористов», – отметил Тарасов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках мероприятия дети и подростки школы №82, гимназии №6, Кадетской школы, студенты КГАУ, АСО, Колледжа дизайна, КИУ и КЮИ МВД, волонтеры «Движения первых» и Российского военно-исторического общества возложили цветы к Вечному Огню.

По словам участника акции по борьбе с терроризмом и экстремизмом, младшего лейтенанта полиции из КЮИ МВД Егора Ручкина, сейчас силовые структуры России оказывают значительное сопротивление террористическим актам.

«Сейчас у МВД есть достаточно возможностей – как информационных, так и физических – для того, чтобы противодействовать возникновению новых террористических организаций. Есть с чем сравнивать: в 2010-х годах еще не было столько инноваций для мониторинга и отслеживания многих опасностей. Мы сейчас проверяем паблики, СМИ на предмет экстремизма. Сейчас идет упор на оперативное пресечение этого», – заключил Ручкин.

Погибших мирных жителей Беслана и детей-школьников также почтили минутой молчания.