«День сильных духом людей»: в Зеленодольске прошел концерт для особенных детей

В Зеленодольске благотворительным концертом для особенных детей «Дари добро в детстве» открыли международную декаду инвалидов. Именно 3 декабря во всем мире празднуется день людей с особенностями здоровья.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Идея провести добрые 10 дней в городе пришла двум женщинам: руководительнице воскресной школы при храме Андрея Первозванного матушке Екатерине и руководительнице народной вокальной студии «Каданс» Кристине Поповой.

«У нас был опыт работы с этими детьми, и когда мы узнали, что есть такая международная декада, которая каждый год отмечается, то решили, что должны принять в ней участие. Потому что мы знаем, что есть дети, которые сидят дома и нигде не задействованы», – рассказала «Татар-информу» матушка Екатерина.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Кристина Попова добавила, что далеко не любое мероприятие подойдет для детей с особенностями развития, а здесь все было подготовлено специально для них, чтобы детям было комфортно и весело.

«Сегодня особенная дата, 3 декабря – это день сильных духом людей. Нам с матушкой Екатериной приятно, что мы невольно стали участниками этого дня. Мы с огромным удовольствием подготовили ряд интереснейших мероприятий, который оставит в вашем сердце частичку тепла, любви и счастья», – добавила она, обращаясь к зрителям.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Особенные маленькие жители города были не только зрителями, но и выступающими. Две девочки исполнили композицию на рояле, а целый коллектив станцевал татарский народный танец. Их зал встретил овациями.

Для детей пели песни, играли на музыкальных инструментах, провели множество активностей. Ребята с большим интересом повторяли танцы за ведущей, играли с огромными надувными шарами, танцевали, веселились и поддерживали юных артистов.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Мы здесь, как гости, чтобы выразить вам свою признательность. Потому что вы делаете замечательное дело, и делаете это не потому, что вам сказали, а потому, что иначе вы не можете. Большое вам за это спасибо. Ребятам и их родителям, кто сейчас в зале, и кто будет присоединяться к мероприятиям этой декады, посвященной дню инвалида. Надеемся вам всем хватит оптимизма, усилия, здравия – всех благ, которые нужны каждому человеку в этой жизни», – отметил на открытии руководитель отдела по культуре Казанской Епархии, благочинный Зеленодольска и Зеленодольского района протоиерей Святослав.

Однако празднование не закончилось концертом. Для детей провели мастер-класс, где они своими руками украсили кексы.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Отметим, что в эту декаду пройдут и спортивные мероприятия для детей с особенностями здоровья. Также запланирована экскурсия в Раифский монастырь для ребят и их родителей.

«Чтобы мамы почувствовали себя нужными, отдохнули, отвлеклись от ежедневных забот. Мы для них организуем мастер-класс по нейрографике, мы пригласили психолога и на площадке воскресной школы собираем 15 мамочек», – добавила матушка Екатерина.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

С организацией помогали благотворители: кто-то помог с помещением, кто-то закупил подарки для особенных детей, кто-то оформил фотозону.

Кристина Попова рассказала, что декада завершится 10 декабря гала-концертом, где ребят будет ждать много сюрпризов и подарков. По ее словам, придумано много мероприятий, чтобы охватить как можно больше зеленодольских детей и их семьи, а также для того, чтобы подарить им праздник.