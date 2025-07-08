«Праздник напоминает о настоящих чувствах»: в Казани отпраздновали день Петра и Февронии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

День семьи, любви и верности отметили сегодня на архиерейском подворье священномученика Кирилла в Казани. Несмотря на жару, празднование посетило множество прихожан.

На территории храма проходила благотворительная ярмарка в помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, приходам Русской православной церкви, а также беременным и семьям с детьми.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также состоялась фотовыставка «Семейный код Татарстана», где были представлены 45 фотографий семей из каждого муниципального района республики. Отсканировав QR-код, посетители могли ознакомиться с краткими историями семей. Авторы выставки стремились напомнить о традиционных семейных ценностях, которые должны передаваться от поколения к поколению.

Верующие, многие из которых пришли с детьми, приняли участие в литургии. Во время службы были вознесены молитвы о семейном благополучии. После этого гости отправились к памятнику благоверных князей Муромских Петра и Февронии, где состоялась церемония возложения цветов.

«Поздравляю вас с праздником, который напоминает о важности настоящих чувств, крепкой связи между близкими и традиционных ценностях. Руководство республики уделяет большое внимание вопросам материнства, отцовства, детства, а также поддержке многодетных и многопоколенных семей, профессиональных династий», — сказала начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Эльвира Ахметова.

Эльвира Ахметова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эльвира Ахметова зачитала поздравление Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Дня семьи, любви и верности. Глава республики отметил: семья, любовь, верность, уважение и забота близких — это незыблемые духовные ценности и нравственные ориентиры, дорогие каждому человеку. Они формируют основу стабильного общества и являются фундаментом общего благополучия. В Татарстане последовательно реализуются программы, направленные на создание благоприятных условий для семей с детьми.

«Сегодня я хочу напомнить: благодаря указам Президента Российской Федерации Владимира Путина приняты национальные проекты "Молодежь и дети" и "Семья". Оба нацпроекта направлены на то, чтобы в нашей большой и сильной стране сохранить традиционные устои и духовные ценности. В Татарстане создаются все условия, чтобы семьи были счастливы», — подчеркнул министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.

Ринат Садыков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После возложения цветов у памятника Муромских князей состоялся концерт, в котором выступили творческие коллективы города. В завершение мероприятия в небо взлетели белые голуби.

«Семья — оплот великой российской государственности. В Республике Татарстан многое делается для ее сохранения. Все, что созидается, созидается ради наших детей. Созданы прекрасные детские центры, сады и школы. Сердце и душа радуются. И сам бы сел за такие школьные парты», — сказал секретарь Епархиального совета Казанской епархии, протоиерей Владимир Самойленко.

Протоиерей Владимир Самойленко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках торжественной церемонии чествовали и вручили подарки 15 многодетным семьям и семьям военнослужащих — участников СВО. Среди них — семья ветерана боевых действий Кирилла Максимова. Он был мобилизован в 2022 году и твердо решил защитить Отечество. Осенью 2024 года он получил ранение и потерял часть стопы. Сейчас мужчина проходит реабилитацию. Сегодня Кирилл пришел в храм вместе с супругой Марией и сыновьями — Сергеем и Макарием.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Сегодня институт семьи находится в сложном положении. Очень важно, чтобы общество чувствовало поддержку со стороны государства и Церкви. В своих сыновей я вкладываю тот фундамент, который позволит им стать порядочными людьми, защитниками своего Отечества и создать свои семьи», — сказал Кирилл Максимов.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — день почитания благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Супруги сохранили любовь и верность друг другу несмотря на все жизненные испытания, именно поэтому они стали небесными покровителями семьи и брака. Символом праздника является ромашка — этот цветок принято дарить своим близким и любимым.