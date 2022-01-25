День рождения Шаляпина: «Бориса Годунова» заменит камерный концерт

Традиционно в день рождения Федора Шаляпина, 13 февраля, в рамках международного оперного фестиваля имени великого баса в стенах Татарского театра оперы и балета проходит опера «Борис Годунов». В главной партии Шаляпин воплотил прежде всего драматический образ, и вокальное мастерство великого певца стало дополнением к его театральному перевоплощению. Сегодня музыкальный образ Годунова прочно связан с именем Шаляпина.

Однако во время XL Шаляпинского фестиваля 13 февраля Татарский театр оперы и балета будет закрыт для зрителей.

«В афишу этого года вошли самые яркие постановки, которые отражают лицо сегодняшнего театра. Все эти постановки требуют тщательной подготовки, в частности, это касается и подготовки декораций, сцены. Так вышло, что в день рождения Шаляпина не получается поставить „Бориса Годунова”, но мы не можем пропустить столь значимую дату. Потому в этот день будет дан камерный концерт — приношение Шаляпину», — прокомментировала заведующая литературной частью театра Жанна Мельникова.

На концерте выступят участники фестиваля — солисты российских театров Алексей Тихомиров, Ирек Фаттахов, Владимир Целебровский, Дамир Закиров, Любовь Добрынина и другие. В этот вечер они исполнят русские песни из репертуара Федора Шаляпина.

«Все знают Шаляпина как гениального оперного певца, но далеко не всем известно, что он был и прекрасным камерным исполнителем. Он относился с пиететом к камерным концертам, а произведения подобных программ исполнял особенным способом», — рассказала Мельникова.

Ведущим этого вечера станет народный артист Татарстана Эдуард Трескин, который поведает публике самые интересные факты из жизни выдающегося певца.

Музыкальный вечер состоится в камерном зале Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева.