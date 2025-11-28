День рождения Московского рынка: жизнь после реновации и визит Минниханова

В этот уикенд один из старейших районных рынков Казани – Московский – отпразднует свой день рождения. Открытый в 1976 году, он дожил до масштабной реновации в 2024-м и заработал в тестовом режиме в мае этого года. Сегодня на рынке побывал Рустам Минниханов, чтобы увидеть преображение знаковой торговой точки. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Московский рынок, готовящийся отпраздновать в следующем году полувековой юбилей, расположен в одноименном районе Казани

Фото: предоставлено командой Московского рынка

Московский рынок готовится отметить 50-летие

Московский рынок, готовящийся отпраздновать в следующем году полувековой юбилей, расположен в одноименном районе Казани. Находится он буквально в двух шагах от станции метро «Яшьлек», рядом проходят трамвайные пути и улица Декабристов. По соседству с рынком – знаменитая «Тюбетейка» с панно на фасаде и семиэтажное офисное здание.

Каким Московский рынок был до реновации? Поскольку она случилась совсем недавно, у многих еще в памяти бесчисленные ряды вещевых и продуктовых павильонов, «столпившихся» вокруг лабаза. В этих коридорчиках запросто можно было заблудиться. К середине дня торговые ряды, как и само здание, пустели – поток покупателей снижался до минимума.

Находится рынок буквально в двух шагах от станции метро «Яшьлек», рядом проходят трамвайные пути и улица Декабристов Фото: rais.tatarstan.ru

Рынок был выставлен на торги еще в 2013 году за 250 млн рублей. В 2015-м стоимость объекта снизили до 175 млн рублей. По этой цене его и выкупило в 2022 году московское ООО «Казантик» предпринимателя Валерия Аржинта. Компания известна на рынке недвижимости под брендом Ginza Project, она в том числе занималась обновлением Даниловского рынка Москвы.

Ginza Project работала над концепцией Московского рынка, а его архитектурный облик доверили петербургской команде DA BUREAU, которая проектирует общественные пространства в России и за ее пределами.

Территория вокруг рынка тоже преобразилась Фото: предоставлено командой Московского рынка

А-ля Даниловский: фермерские продукты и многонациональный фуд-корт

В мае этого года рынок открылся в тестовом режиме. Для жителей района он остался привычной точкой притяжения – местом, где не только покупают продукты, но и общаются с продавцами (некоторые из них работают здесь уже не одно десятилетие), выбирают «у знакомого». Первый этаж отдан под торговлю продуктами и непродовольственными товарами, на втором расположилась зона городских бистро.

Территория вокруг рынка тоже преобразилась. Помимо отапливаемых павильонов в едином стиле и ярмарочных рядов ее заняли амфитеатр для лекций, концертов и шахматных турниров, общественная теплица и парковка. Также благоустроена территория вокруг рынка, где установили скамейки, высадили деревья и цветы. Благодаря всему этому на Московском рынке затеплилась событийная жизнь.

Команда рынка уже пообещала горожанам новогоднюю программу для взрослых и детей, а также праздничное оформление. Кроме того, на территории откроется каток.

Сегодня состоялось официальное открытие Московского рынка. По этому случаю на него были приглашены Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов попробовал дрожжановский мед и горячую лепешку из тандыра

Сегодня состоялось официальное открытие Московского рынка. По этому случаю на него были приглашены Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Сначала они ознакомились с территорией вокруг объекта – Минниханов попробовал здесь мед из Дрожжановского района республики, поинтересовался, откуда приехали дубовые и березовые веники (из соседней Марий Эл), похвалил местные яблоки и поговорил с покупателями.

Экскурсия продолжилась в крытом здании рынка, где Раиса РТ угостили лепешкой из тандыра. Здесь он поговорил с продавцами мясного отдела с продукцией халяль Фото: rais.tatarstan.ru

Экскурсия продолжилась в крытом здании рынка, где Раиса РТ угостили лепешкой из тандыра. Здесь он поговорил с продавцами мясного отдела с продукцией халяль.

«Если вам нужны хорошие продукты, вы знаете, кого брать с собой на рынок», – подписала видео с Миннихановым руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По случаю первого после реновации дня рождения Московского рынка для посетителей подготовили событийную программу «День переРождения». Она продлится до 30 ноября. Гостям обещают экскурсии от команды рынка и выступление Государственного камерного хора РТ под началом Миляуши Таминдаровой. Кроме того, на праздничной площадке установили интерактивную «Лабораторию воспоминаний». Главная функция рынка, конечно, тоже не забыта: на фермерскую ярмарку съехались производители со всего Поволжья.