Общество 20 апреля 2026 14:25

День рождения Габдуллы Тукая отметят в Москве возложением цветов

В день рождения Габдуллы Тукая, 26 апреля, в Москве по традиции возложат цветы к памятнику поэту. Об этом сообщили в канале Полпредства РТ в РФ в MAX.

В церемонии примут участие представители Полпредства Татарстана, Автономии татар Москвы, а также общественность.

Памятник был открыт в 2011 году. Этого события московская татарская община ждала многие годы, и его открытие стало одним из ключевых мероприятий в столице, приуроченных к 125-летию со дня рождения поэта. Автором монумента является заслуженный художник России Салават Щербаков.

Начало церемонии запланировано на 12:00, сбор участников – с 11:45.

Мероприятие пройдет в сквере на улице Новокузнецкая (д. 13/15 – 17/19).

Фото: https://max.ru/id7701039591_gos

#Габдулла Тукай #возложение цветов #полпредство рт в рф
