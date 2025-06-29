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Общество 29 июня 2025 11:40

День российской адвокатуры станет официальным праздником

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника – Дня российской адвокатуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Согласно документу, праздник будет ежегодно отмечаться 31 мая. В кабмине пояснили, что именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который заложил правовые основы современной адвокатуры. Дата давно воспринималась профессиональным сообществом как неофициальный день адвоката.

Инициатором учреждения праздника выступило Министерство юстиции РФ, а предложение было поддержано Президентом Владимиром Путиным. В правительстве подчеркнули, что официальное признание этого дня позволит акцентировать внимание на значимости адвокатуры как важнейшего публично-правового института правовой системы страны.

#профессиональный праздник #адвокат #Михаил Мишустин
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