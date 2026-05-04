День радио и связи отметят в Казани программой для детей и подростков с роботами и VR

День радио и связи отметят в Казани 7 мая: ИТ-парк имени Башира Рамеева на один день превратится в площадку, где соединятся история коммуникаций и современные технологии. Программа рассчитана прежде всего на детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Дата 7 мая выбрана не случайно: именно в этот день в 1895 году физик Александр Попов продемонстрировал возможность передачи сигнала без проводов с помощью электромагнитных волн. Это событие стало отправной точкой для развития мобильной связи, интернета, Bluetooth и спутниковой навигации.

Отдельное внимание уделяется истории Казани. После Гражданской войны город практически остался без связи – к 1922 году насчитывалось всего 880 телефонных абонентов. Уже в 1921 году местные инженеры создали усилитель и рупор для громкой связи, ставшие прообразом радиовещания.

В годы Великой Отечественной войны Казань превратилась в важный узел междугородной связи: женщины и подростки на коммутаторах обрабатывали десятки тысяч сообщений в сутки. После войны ученый Башир Рамеев, в честь которого назван ИТ-парк, разработал первые электронные вычислительные машины.

Программа праздника включает несколько тематических блоков.

В разделе, посвященном истории, участники познакомятся с азбукой Морзе на мастер-классе от Дома занимательной науки и техники и попробуют расшифровать сообщения с помощью света. Также для детей подготовлен VR-симулятор полета на штурмовике Ил-2 – одном из самых массовых самолетов Великой Отечественной войны.

Кроме того, будет работать выставка Музея связи «Таттелеком» и Радиотелевизионного передающего центра Татарстана, где представят телеграфные аппараты, пейджеры и радиоприемники.

Блок «Живая память» включает выставку военной техники и полевую кухню на городской площади ИТ-парка. Гостям предложат армейскую кашу с тушенкой, чай и хлеб. Продолжится благоустройство Аллеи Славы связистам, заложенной к 80-летию Победы: здесь высадят новые деревья в память о ветеранах.

Отдельно напомнят о подвиге Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, который в 1943 году переправлялся через Днепр, чтобы обеспечить связь для наступления. Также на втором этаже пройдет церемония почетного караула с лампадой.

Современные технологии представят через серию интерактивных активностей. На площадке пройдет «Битва роботов» с участием команд Татарстана и муниципалитетов, а гости смогут попробовать себя в виртуальных поединках и получить сувениры, напечатанные на 3D-принтере.

Участникам предложат создать собственную VR-игру, освоить пилотирование дронов, познакомиться с основами микроэлектроники вместе со специалистами КНИТУ-КАИ и поучаствовать в интерактивных занятиях по робототехнике. На мастер-классе с конструктором WeDo 2.0 дети смогут изучить основы программирования без компьютера.

В этот же день пройдет открытый турнир «РОБОКАЗАНЬ», посвященный робототехнике и технологическому предпринимательству. Ожидается участие более 2 тысяч человек. Участники будут собирать роботов и наноспутники, разрабатывать приложения и ИИ-сервисы, а затем представят проекты экспертам. Призовой фонд составит более 300 тысяч рублей.

Во внутреннем дворе ИТ-парка в 11:00 и 17:20 покажут фильм «Эра Роботов», посвященный будущему робототехники и ее влиянию на общество. После сеансов пройдет интеллектуальный квиз.

В программе также запланированы лекции экспертов отрасли. Основатель клуба робототехники «MakerLab» Александр Четвергов и представитель компании «АлгаРитм» Павел Фадеев расскажут о значении образовательной робототехники, а президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев – о навыках, которые будут востребованы в будущем.

Завершат программу концертные номера и выступления студентов Казанского техникума информационных технологий и связи. Кроме того, гости смогут посетить выездную радиостанцию «БИМ Радио» и экспозицию особой экономической зоны «Алабуга».