День профсоюзов Республики Татарстан отметили в Набережных Челнах

Праздничные мероприятия ко Дню профсоюзов Татарстана и форуму «Инвестиции в безопасность работников — фундамент будущего» прошли в санатории «Жемчужина» в Набережных Челнах. На них собрались более 200 профсоюзных активистов, представители министерств и ведомств республики, руководители отраслевых профсоюзов, гости из Узбекистана, Белоруссии и ПФО.





Профсоюзы Татарстана работают даже в праздники

Участники праздничных мероприятий посетили специализированную выставку, развернутую в фойе санатория «Жемчужина», осмотрели представленные стенды, задали вопросы экспертам и зарядились идеями для насыщенной дискуссии в ходе официальной части форума.

Здесь собраны лучшие образцы современных средств индивидуальной защиты от ведущих поставщиков отрасли. Особое внимание традиционно приковано к татарстанским профсоюзным здравницам. Представители санаториев рассказали о деятельности учреждений и дали возможность детально ознакомиться с полным ассортиментом оздоровительных услуг.

Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева обратилась ко всем присутствующим со словами поздравления, особо подчеркнув: профсоюзы не перестают работать и выполнять свои основные функции даже в праздничные дни.

– Охрана труда является одним из столпов деятельности Федерации профсоюзов Татарстана, – отметила глава профсоюзов республики. – Не случайно именно этой теме мы посвящаем уже не первый наш форум, который проходит в честь Дня профсоюзов Республики Татарстан.

С благодарностью она обратилась также к социальным партнерам, ко всем уполномоченным по охране труда, профактиву и каждому, кто задействован в реализации политики безопасности на рабочих местах. В завершение своего выступления председатель пожелала участникам успешной работы, плодотворных дискуссий и новых идей.

Культура труда, ИИ и поддержка бойцов

Ключевой акцент деловой программы сделан на трансформации культуры труда. Участники обсудили внедрение искусственного интеллекта для минимизации рисков, новые стратегии защиты прав работников, а также обменялись опытом с коллегами из Екатеринбурга, Беларуси и Узбекистана.

Участники приветственной части отметили символизм выбора места проведения форума. Значимо, что дискуссия о безопасности труда проходит в автограде – городе, который в этом году отмечает сразу две большие даты: 400-летие со дня своего основания и 50-летие со дня выпуска первого грузовика.

К участникам обратилась заместитель главы муниципалитета Ирина Сагидуллина. Она передала собравшимся поздравления от мэра города Наиля Магдеева и всего населения автограда с благодарностью за выбор площадки.

— Многие важные дела и решения рождаются именно в связке с профсоюзами, — отметила она, пожелав профсоюзному сообществу дальнейших успехов.

Особое внимание Ирина Сагидуллина уделила присутствующим в зале участникам специальной военной операции и поблагодарила профсоюзы Татарстана за оказываемую ветеранам СВО и их семьям всестороннюю поддержку. Бойцов зал встретил бурными аплодисментами.

В свою очередь председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева подчеркнула важность социального партнерства и сложившегося конструктивного диалога с руководством муниципалитета.

Она передала мэру города Наилю Магдееву нагрудный знак Ассоциации территориальных объединений профсоюзов как символ крепких трехсторонних отношений.

Высокую оценку деятельности профсоюзов республики, а также профсоюзной организации автогиганта от имени генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина дал и представитель промышленности – заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сирень Галиакберов.

Татарстан – лидер в России в сфере охраны труда

С докладом о республиканской системе охраны труда выступил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустем Валиуллов. Он поздравил профсоюзное сообщество республики с праздником и подробно рассказал об огромном объеме совместной с профсоюзами работы, которая ведется в сфере соблюдения трудового законодательства и охраны труда.

Спикер привел ключевые показатели производственного травматизма, была озвучена актуальная статистика по республике, демонстрирующая положительную динамику благодаря системной профилактике.

Татарстан занял 1-е место в России по уровню соблюдения трудового законодательства в сфере охраны труда. Этот результат стал возможен именно благодаря эффективному взаимодействию власти, надзорных органов и профсоюзов.

Участники СВО получили сертификаты на путевки в санаторий «Жемчужина»

Отдельным и важным блоком IV республиканского форума «Инвестиции в безопасность работников» стала тема специальной военной операции. Профсоюзы республики с первых дней СВО взяли на себя огромную гуманитарную миссию поддержки фронта и семей наших бойцов.

Эта работа не прекращается ни на минуту: ведется постоянная адресная поддержка защитников на передовой; активное участие принимают в этом деле профсоюзные санаторно-курортные учреждения, где ребята проходят реабилитацию после выполнения боевых задач.

В рамках сегодняшнего форума эта инициатива получила свое продолжение. Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева торжественно вручила сертификат на 5 путевок для прохождения реабилитации в профильный санаторий «Жемчужина» участнику специальной военной операции, действующему офицеру Казанского такового училища Тагиру Садыкову в знак благодарности защитникам Отечества от всего профсоюзного движения республики.

– От лица всей нашей большой профсоюзной семьи я хочу сказать искренние слова благодарности нашим ребятам, которые сейчас находятся «за ленточкой». Низкий поклон вам за мужество, – подчеркнула она. – Отдельные слова признательности – всем нашим членским организациям, каждой первичной ячейке, всем трудовым коллективам за участие и колоссальную работу. Именно благодаря вашей сплоченности, неравнодушию и четкой организации мы смогли поставить эту гуманитарную миссию на системные рельсы. Ни одна заявка от бойцов не остается без внимания. Мы собираем адресные посылки, плетем маскировочные сети, помогаем семьям, а сегодня обеспечиваем возможность пройти реабилитацию. Это наш общий вклад в общую Победу, в которой никто из нас не сомневается. Победа будет за нами!

Федеральные эксперты рассказали о последних изменениях в трудовом законодательстве

В продолжение повестки дня форума состоялись важные обучающие семинары, посвященные последним изменениям в трудовом законодательстве и разбору производственных факторов, влияющих на здоровье трудящихся.

Спикерами выступили ведущие федеральные эксперты: главный технический инспектор труда Федерации Независимых профсоюзов России Алексей Безюков и помощник директора по развитию Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья работников промышленных предприятий Роспотребнадзора Вадим Рузаков.

Также в ходе семинаров была затронута тема средств индивидуальной защиты: их специфики в зависимости от области применения, важных характеристик, на которые нужно обратить внимание при подборе, и «подводных камней» этой сферы.

Деловая программа второго дня форума была посвящена обмену опытом работы в сфере охраны труда. Она началась с мощного международного блока. Своими практиками поделился главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Георгий Кищук.

Тему обмена опытом продолжили наши, татарстанские эксперты. Своими наработками поделились представители двух крупнейших профсоюзных организаций республики.

Главный технический инспектор Татнефть Профсоюза Азат Сафиуллин подробно рассказал, как устроена комплексная система охраны труда внутри нефтяной компании — от производственных площадок до центрального аппарата управления, подчеркнув важность превентивных мер.

Экскурсия на «КАМАЗ», спектакль и ведомственные награды

Председатель Татарстанской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Ирина Проценко поделилась спецификой работы в социальной сфере. По ее словам, охрана труда в образовании — это прежде всего создание безопасной психологической среды, защита педагогов от профессионального выгорания и обеспечение безопасности детей в школах и детских садах.

Сложившийся диалог наглядно показал: несмотря на разницу между буровой установкой и школьным классом, базовые принципы заботы о человеке остаются неизменными в любой отрасли.

Деловая часть Форума сопровождалась и большой экскурсионной программой. Участники познакомились с масштабами производства нашего автогиганта КАМАЗ, погрузились в историю предприятия в визит-центре и изучили системы безопасности на сборочном конвейере. Также было организовано посещение музыкального спектакля «Люди города Н». Это пронзительная история, основанная на реальных событиях, о тех, кто строил легендарный КАМАЗ и белокаменный город на Каме. Как тонко подметили создатели, прошлое не исчезает — оно живет в улицах города, в каждом выпущенном грузовике и в семейных историях. Для старшего поколения это трогательное возвращение в годы юности, а для молодых — рассказ о том, как из смелых шагов рождается большое будущее.

Вместе с коллегами из Беларуси, Узбекистана и руководителями профсоюзных организаций Приволжского федерального округа прикоснулись к живой легенде отечественного автопрома, познакомились с историей легендарных побед команды «КАМАЗ-Мастер». А также возложили цветы к мемориалу «Родина-мать». Для наших гостей из ближнего зарубежья это был важный момент единения памяти о подвиге советского народа, который всегда лежит в основе нашей крепкой дружбы и взаимовыручки.

В рамках заключительного дня форума состоялась торжественная церемония награждения профсоюзного актива республики. Награды участникам вручила председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева.

Елена Ивановна поблагодарила всех собравшихся за эту работу и пожелала всем участникам форума дальнейшей плодотворной деятельности.

Фото предоставила пресс-служба Федерации профсоюзов РТ