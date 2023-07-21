«День после захода солнца»: в Казани впервые проходит ночной гастромаркет

В казанском парке культуры и отдыха имени Горького сегодня впервые проходит «Ночной гастромаркет». До полуночи казанцы могут попробовать и оценить стритфуд от локальных ресторанов, баров, бистро и фудтраков, а также насладиться музыкой, которую на площадке для них играют местные диджеи.

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

На гастромаркете свою продукцию жителям и гостям города представляют 13 предпринимателей.

«Мы запускаем программу „Город горожан“ в рамках которой вместе с сообществами, предпринимателями и брендами будем совместно реализовывать развлекательные события для жителей города, — рассказал инициатор проекта, главный редактор интернет-журнала Enter Данил Губайдуллин. — Программа стартовала с ночного гастромаркета, такого в Казани и в целом по России еще не было, это впервые».

По его словам, подобный уличный формат фестивалей позволит заполнить городские общественные пространства, а для жителей станет отличным способом отдохнуть вместе с близкими.

«Это событие ночного стиля, для прогрессивных людей, которые хотят продолжать день после захода солнца», — дополнил он.

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

На протяжении всего вечера мероприятие сопровождается музыкой в исполнении казанских диджеев. Для гостей установлены бесплатные зоны дополнительных активностей — фотобудка, столы для кикера.

Рядом с площадкой феста прошел любительский турнир по настольному теннису «Прыг-Скок», в котором приняли участие 16 команд от представителей городских проектов и сборных горожан — «УРАМ», «Движение Первых», ReLab Family, Skillbox, Innopolis University Team и другие.

Арт-директор Дирекции парков и скверов Лилия Валеева отметила, что казанцы часто просят провести мероприятия, которые совмещают еду, различные сообщества и интерактивные зоны.

«Мы всегда открыты к проектам, тем более, мы видим интерес от горожан. Любые события в инфополе расхватываются казанцами. Количество людей поражает, предполагаем, что такой пробный формат полюбится и мы продолжим его организовывать в таком же масштабе», — пояснила она.

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

В рамках программы «Город горожан» пройдет событийный цикл: совместно с предпринимателями организаторы проведут серию культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, а также встречи в рамках программы «Городские модераторы».