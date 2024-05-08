День Победы в Казани: что покажут по телевизору 9 Мая

Жителям Татарстана рассказали о праздничной программе на 9 мая в Казани, которую покажут по телевизору. В прямом эфире граждане смогут увидеть все основные праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Трансляцию проведет телеканал ТНВ.

Уточняется, что в 09:45 мск начнут показывать церемонию торжественного прохождения войск Казанского гарнизона. В 14:30 жители смогут увидеть, как в Казани проходит Всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк-2024».

В 18:55 мск пройдет минута молчания в честь павших в борьбе против фашизма. Также по телеканалу ТНВ покажут праздничный концерт в честь Победы в Великой Отечественной войне. Его начнут транслировать в 20:00 мск.

Причем трансляцию проведут дважды. Для тех, кто не успеет посмотреть все происходящее в Казани с 9 до 20 часов, покажут повтор. Вторая трансляция начнется в 22:30 мск.