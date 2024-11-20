День памяти владыки Феофана: «Он стоял за Церковь в трудные времена»

Сегодня ровно четыре года, как не стало митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. На могиле архиерея, расположенной за алтарем Казанского собора иконы Божией Матери, была совершена панихида ныне действующим митрополитом Кириллом и духовенством Казанской епархии. Заупокойная Божественная литургия прошла в Казанском соборе.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

«Царствия небесного и вечный покой нашему владыке Феофану. Четыре года назад Господь призвал его из этой жизни в жизнь вечную. Сегодня его день рождения в эту вечную жизнь. И мы все, благодарные наследники его трудов, сегодня вспоминаем о нем с глубоким чувством почтения. Удивительный человек, удивительная жизнь, и так благословенно она закончилась. Потому что умереть здесь, у Божией Матери, и быть погребенным у Божией Матери вместе с теми желающими ангельского бытия на протяжении всех этих почти четырех с половиной веков, где монахини, добрые люди, были погребены, особая честь и особая любовь Царицы Небесной. Сегодня мы здесь, у его гроба, верим и надеемся, что и Господь Вседержитель и Царица неба и земли, видя его искренность и горячее сердце, приняли его в обители райские и сегодня владыка Феофан вместе с тем огромным ликом святых божьих угодников молится за казанскую землю и за все те места, где Господь благословил ему служить», – сказал митрополит Кирилл.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Владыка отметил, что сегодня день памяти великого святителя митрополита Кирилла Казанского.

«Он пролил кровь, прослужил долгое время и стоял за святую Церковь. Владыка Феофан, так же как и он, стоял за Церковь в трудные времена. И может быть не проливал крови в буквальном смысле этого слова, как святитель Кирилл, но кровью было наполнено его сердце из тех страданий, из тех сложных обстоятельств, в которых он находился только для того, чтобы защищать в трудные времена святую церковь, давать ей возрастать, давать ей умножаться», – добавил правящий архиерей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Митрополит Феофан скончался в 73 года в результате последствий коронавирусной инфекции. Главой Татарстанской митрополии он был назначен в 2015 году, он внес весомый вклад воссоздав собор Казанской иконы Божией Матери, а также другими добрыми, христианскими делами. До открытия собора он не дожил восемь месяцев, был погребен у алтаря воссозданной им обители.

Митрополит Феофан (в миру Иван Андреевич Ашурков) родился 21 мая 1947 года в городе Дмитриеве Курской области. В 1972 году закончил Московскую духовную семинарию и был зачислен в Московскую духовную академию.

В 1973 году был принят послушником в братство Троице-Сергиевой лавры и пострижен в монашество.

В 1974 году рукоположен в сан иеродиакона, а в 1976 году — в сан иеромонаха.

В 1976 году окончил Московскую Духовную академию со степенью кандидата богословия и был зачислен в аспирантуру при Московской Духовной академии. Служил в духовных миссиях в Иерусалиме, Африке и Аргентине.

В 1985 году был возведен в сан архимандрита.

В 2000 году наречен во епископы и назначен на Магаданскую и Синегорскую кафедру.

В 2003 году назначен на Ставропольскую и Владикавказскую кафедру, а в 2008-м возведен в сан архиепископа.

В 2010 году назначен ректором Владикавказского духовного училища.

В 2011 году назначен на Челябинскую и Златоустовскую кафедру.

В 2012 году был главой новообразованной Челябинской митрополии.

С 2012-й по 2014-й — временный управляющий Троицкой епархией.

В 2012 году был возведен в сан митрополита.