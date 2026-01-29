День памяти композитора Жиганова пройдет в доме-музее Мусы Джалиля

Заседание клуба «Красная ромашка», посвященное 115-летию со дня рождения одного из основоположников татарской профессиональной музыки, основателя и первого ректора Казанской консерватории Назиба Жиганова, пройдет сегодня в 14:00 в доме-музее Мусы Джалиля.

Мероприятие состоится при участии внука композитора, заведующего музеем Назиба Жиганова Алексея Егорова, студентов и преподавателей Казанской государственной консерватории, Казанского Государственного института культуры и Казанского музыкального училища им. И. В. Аухадеева. Прозвучат воспоминания о композиторе, отрывки из писем и музыка Назиба Жиганова.

Вход на мероприятие свободный.