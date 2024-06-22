День памяти и скорби — в наших сердцах: в Казани возложили цветы к Вечному огню

Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у колоннады Мемориала славы состоялась сегодня, в День памяти и скорби, в казанском парке Победы.

В акции приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, председатель комитета республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» генерал-майор Александр Бородин, представители общественных организаций, ветераны, спортсмены.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Люди подходили на митинг заблаговременно, держа в руках гвоздики и розы. Митинг начался минутой молчания, а затем все собравшиеся возложили цветы к Вечному огню, возле которого из свеч было выложено слово «Помню».

«Сегодня, спустя 83 года после того, как фашистская Германия, не объявляя войны, напала на нашу Родину, мы должны помнить о тех ужасах, которые тогда были. Мы вчера вместе с детьми смотрели фильм „Батальоны просят огня“ (картина 1985 года по одноименному роману Юрия Бондарева — прим. Т-и), и весь тот ужас показан в этом фильме», — сказал журналистам Олег Коробченко.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

При этом, по мнению министра, происходящее сейчас на западных рубежах страны ничем не отличается от исторических событий времен Великой Отечественной войны.

«Мы всегда должны помнить то, что случилось 83 года назад, и то, что происходит сейчас. И мы должны этому учить наших детей, чтобы это больше никогда не повторялось. Тот страх, который сейчас переживают наши солдаты и семьи военнослужащих, больше никогда не должен повториться. День памяти и скорби должен быть всегда в наших сердцах. Мы должны говорить об этом молодежи, чтобы дети знали о подвигах наших героев в 40-е годы», — подчеркнул Коробченко.

Двадцать второго июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. За четыре года война унесла жизни около 27 млн советских граждан. Не вернулись к родным очагам с полей сражений около 350 тыс. уроженцев Татарской АССР.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Генерал-майор Александр Бородин рассказал, что его отец, лейтенант Илья Петрович Бородин, умер от ран в 48 лет.

«Так судьба сложилась, что я стал военным и вся моя семья — военные. Старший [сын] — полковник, его сын, мой внук, сейчас участвует в специальной военной операции, он старший лейтенант, уже дважды ранен, награжден орденами и медалями. Второй сын тоже военный», — отметил собеседник агентства.

Александр Бородин подчеркнул, что 22 июня — особенный, «святой день для каждой семьи». Ведь в каждой семье дедушка или прадедушка участвовал в сражениях Великой Отечественной.

«В Татарстане 700 тыс. людей было призвано, половина не вернулась. Поэтому многие пришли сегодня на митинг с портретами родственников», — заметил Бородин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Генерал-майор также напомнил, что сейчас идет специальная военная операция. «Ребята воюют добросовестно. Некоторые из них были комбайнерами, трактористами, и они вынуждены сейчас защищать нашу Родину. Сегодняшний день не должен быть никогда забыт», — заключил он.