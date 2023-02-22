День открытых дверей в КГЭУ: визит виртуальный, польза реальная

Казанский государственный энергетический университет приглашает выпускников школ, средних профессиональных учебных заведений, их родителей и всех желающих на ONLINE День открытых дверей, который пройдет с 28 февраля по 2 марта.

Трансляция состоится в официальной странице КГЭУ в YouTube.

• Институт электроэнергетики и электроники выйдет в эфир 28 февраля (принять участие по ссылке);

• Институт теплоэнергетики откроет виртуальные двери 1 марта (принять участие по ссылке);

• Институт цифровых технологий и экономики ждет своих абитуриентов 2 марта (принять участие по ссылке).

Все подключившихся к трансляции узнают:

✔об университете и направлениях подготовки;

✔о правилах приема и особенностях поступления в КГЭУ в 2023 году;

✔об особенностях приема выпускников колледжей и техникумов в 2023 году;

✔за что даются дополнительные баллы при зачислении;

✔о программах поддержки высокобалльников и о гранте ректора на обучение;

А также о многих других преференциях, которые предоставляются абитуриентам Казанского государственного энергетического университета.

Участники Дня отрытых дверей КГЭУ смогут не выходя из дома посетить высокотехнологичные учебные и научные лаборатории университета, полюбоваться видом на Казанский Кремль, который открывается из окна общежития, пройти по территории кампуса, встретиться со студентами и задать им вопросы.

На вопросы абитуриентов, родителей и школьных учителей ответят также представители приемной комиссии и директора институтов.

Кроме того, все, кто примет участие в Дне отрытых дверей КГЭУ, имеют возможность выиграть ПРИЗ. Подробная информация о способах подключения и розыгрыше призов появится в самое ближайшее время в новостях на официальном сайте КГЭУ и в официальной группе Приёмной комиссии в Тelegram.

Внимание! День отрытых дверей для тех, кто хочет посетить КГЭУ очно, состоится 15 апреля 2023 года. Для участников будут организованы экскурсии по университету, встречи с представителями кафедр и институтов, а также концертная программа.

Реклама. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет»