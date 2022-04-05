День открытых дверей в КГЭУ пройдет 9 апреля

В Казанском государственном энергетическом университете 9 апреля в очном формате пройдет день открытых дверей.

Абитуриентов и их родителей ждет:

знакомство с университетом, экскурсия по учебно-лабораторным центрам и общежитиям;

встреча с руководством, директорами институтов, профессорско-преподавательским составом и студентами университета;

информация об условиях поступления в 2022 году, об основных образовательных программах (направлениях подготовки, специальностях).

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация по ссылке для создания индивидуальной траектории проведения экскурсии. Среди зарегистрированных участников пройдет розыгрыш брендированной продукции КГЭУ. Награждение состоится уже во время торжественной части мероприятия.

Встреча гостей будет организована с 12.00 по адресу: Казань, ул. Красносельская, д. 51, корпус «а».

https://postupi.kgeu.ru/