День открытых дверей казанского МБУ «Подросток» пройдет 24 января

Во всех молодежных и подростковых клубах МБУ «Подросток» 24 января с 15.00 до 19.00 пройдет единый день открытых дверей. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Дмитрий Хвостиков.

«Мероприятие состоится во всех районах Казани», – заявил Хвостиков.

Он подчеркнул, что день открытых дверей – это возможность для детей, подростков и молодежи познакомиться с работой молодежных клубов по месту жительства, а также узнать о направлениях и графике работы клубов.

«В день открытых дверей пройдут открытые занятия, мобильные мастер-классы прикладного и технического творчества, спортивные активности, а также концертные и развлекательные программы», – добавил председатель комитета.

По его словам, на сегодняшний день во всех районах столицы РТ насчитывается 70 клубов, в которых работают около 560 различных кружков и секций. Там занимаются примерно 20 тыс. детей.