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День открытых дверей КАИ
В воскресенье КНИТУ-КАИ откроет свои двери для будущих абитуриентов и их родителей.
Дата: 24 ноября (воскресенье)
Время: 10:00 – официальное открытие и начало мероприятия
12:00 – начало консультаций и мастер-классов
Место: г. Казань, ул. Четаева 18а, 8-е здание КНИТУ-КАИ
В ходе мероприятия участники смогут узнать:
- Какие проходные баллы по итогам Приёмной кампании 2024?
- Какие институты, факультеты и колледжи есть в КНИТУ-КАИ?
- Чем направления отличаются от специальностей?
- Сколько и какие ЕГЭ лучше сдавать?
- Идти в 10 класс или поступать в колледж?
Также пройдут мастер-классы, презентации и консультации от представителей институтов и колледжей КНИТУ-КАИ.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
Также будет проходить трансляция, которая будет доступна по ссылке: https://vk.com/video-406973_456239867.
Реклама Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ)
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