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Общество 21 ноября 2024 17:32
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День открытых дверей КАИ

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День открытых дверей КАИ
Фото пресс-службы КНТИТУ - КАИ

В воскресенье КНИТУ-КАИ откроет свои двери для будущих абитуриентов и их родителей.

Дата: 24 ноября (воскресенье)

Время: 10:00 – официальное открытие и начало мероприятия

12:00 – начало консультаций и мастер-классов

Место: г. Казань, ул. Четаева 18а, 8-е здание КНИТУ-КАИ

В ходе мероприятия участники смогут узнать:

  • Какие проходные баллы по итогам Приёмной кампании 2024?
  • Какие институты, факультеты и колледжи есть в КНИТУ-КАИ?
  • Чем направления отличаются от специальностей?
  • Сколько и какие ЕГЭ лучше сдавать?
  • Идти в 10 класс или поступать в колледж?

Также пройдут мастер-классы, презентации и консультации от представителей институтов и колледжей КНИТУ-КАИ.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Также будет проходить трансляция, которая будет доступна по ссылке: https://vk.com/video-406973_456239867.

Реклама Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ)

#КНИТУ-КАИ
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