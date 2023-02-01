День открытых дверей для школьников проведет РКБ Татарстана

Казанские врачи приглашают учащихся 10-11 классов на день открытых дверей 4 февраля в 10.00. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Школьникам покажут, как работает приемное отделение, отделение КТ и МРТ, а также рентгенохирургические операции. Для будущих абитуриентов организуют встречи с главным врачом РКБ Татарстана Рафаэлем Шавалиевым и профессорами КГМУ Дианой Абдулганиевой и Дмитрием Красильниковым.

Встреча планируется на 2 часа. Зарегистрироваться необходимо по этой ссылке, количество мест ограничено!