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Здоровье
1 февраля 2023  14:24

День открытых дверей для школьников проведет РКБ Татарстана

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Казанские врачи приглашают учащихся 10-11 классов на день открытых дверей 4 февраля в 10.00. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Школьникам покажут, как работает приемное отделение, отделение КТ и МРТ, а также рентгенохирургические операции. Для будущих абитуриентов организуют встречи с главным врачом РКБ Татарстана Рафаэлем Шавалиевым и профессорами КГМУ Дианой Абдулганиевой и Дмитрием Красильниковым.

Встреча планируется на 2 часа. Зарегистрироваться необходимо по этой ссылке, количество мест ограничено!

#ркб #день открытых дверей
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