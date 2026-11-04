День органа и «Нескучный квартет»: ноябрьская программа оркестра театра Камала

Фото: оркестр ТГАТ имени Г. Камала

В рамках ноябрьской программы оркестр театра имени Галиасгара Камала отметит Всероссийский день органа и представит новый формат «Нескучный квартет + 1», в ходе которого художественный руководитель коллектива Данияр Соколов продемонстрирует фортепианное искусство.

Так, 20 ноября в Восточном зале культурного учреждения пройдет концерт «Для тебя» / «Синең өчен». На сцене вместе с оркестром выступит выпускница вокального факультета Казанской консерватории и действующая актриса театра Айгуль Гардисламова, известная своими ролями в спектаклях «Джаудат и Зубаржат» и «Башмачки». В программе концерта прозвучат произведения Рустема Яхина, Назиба Жиганова, Сары Садыковой, Сергея Рахманинова, Джакомо Пуччини и других композиторов.

В новом концертном формате 22 ноября свое владение фортепианным искусством продемонстрирует Данияр Соколов. Прозвучат два знаковых произведения татарской и русской музыки – квинтеты Анатолия Луппова и Дмитрия Шостаковича. Программу также представят Розалия Исламова (первая скрипка), Маргарита Леушина-Царева (вторая скрипка), Валерия Лиганова (альт) и Анна Борисова (виолончель). Помимо собственно музыки, драматургию и настроение произведений подчеркнут авторские световые решения и элементы шоу.

В рамках национального форума «Всероссийский день органа» 29 ноября в Восточном зале театра Камала состоится органный концерт «Музыкальное приношение». Гостей ждет «органный хит-парад»: на одном концерте они услышат произведения, созданные в течение пяти столетий истории музыки. За инструментом – лауреат международных конкурсов и обладатель специальной премии «Органист года – 2025» Вероника Лобарева.

Кроме того, в ноябре слушателей ждут уже знакомые публике моменты: органный концерт «Дорогами предков» (6 ноября) и новая версия «Мультконцерта», где классические сочинения Бетховена и Элгара сопровождаются мультипликацией (8 ноября и 14 ноября, Универсальный зал).