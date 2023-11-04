День народного единства: праздник с запахом горячего хлеба

День народного единства — патриотический праздник с очень непростой и интересной историей

Фото: © «Татар-информ»

У каждого из нас свой запах детства. Для меня это запах... чуть подгоревшего свежего хлеба. Горячие буханки из ворот пекарни ежедневно рано утром вывозил на лошади в нашем небольшом лесном поселке хромой татарин дядя Мавлют, бывший фронтовик, получивший ранение в ногу. Своей семьи у него не было, и мы, босоногая и вечно голодная поселковая ребятня, постоянно отирались возле него. Для пацанов, в основном русских и татар, в качестве угощения у него всегда имелась хлебная некондиция – чуть подгорелый или развалившийся от жара горячий хлеб, который дядя Мавлют заворачивал в чистое белое полотенце и к которому всегда прилагал печеное яблоко. И ничего для нас, подранков еще далеко не сытых послевоенных пятидесятых годов, вкуснее этого горячего хлеба с печеными яблоками не было. Этот запах и стал для меня на всю жизнь запахом далекого теперь послевоенного детства, жизни в поселковой общине.

Почему я вспомнил все это накануне 4 ноября – Дня народного единства, красивого патриотического праздника с очень непростой и интересной историей? Об этом чуть позже. Сначала – об истории Дня народного единства. Напомним: шел 1612 год. Страна, которая называлась тогда Русское царство и объединяла десятки племен, этносов, народов восточной окраины европейского континента и части азиатского, погрузилась в Смутное время. По современным понятиям, начиная с 1598 года ее охватил системный кризис – экономический, социальный, политический, династический, духовный... После смерти Федора Иоанновича, последнего самодержца из Рюриковичей, и гибели царевича Дмитрия в Москве началась активная борьба за власть между группировками бояр. Царский престол переходил из рук в руки – на троне посидели и Борис Годунов, и Василий Шуйский, и Лжедмитрий I. А были еще Лжедмитрии 2-й, 3-й, 4-й и т.д. В итоге, когда столицу уже заняли польско-литовские интервенты, власть захватила так называемая Семибоярщина, которая поставила перед собой предательскую цель посадить на московский престол сына польского короля Сигизмунда III, а Российское царство присоединить к Речи Посполитой.

Страна стояла у края пропасти. Ей грозила полная потеря независимости. И вот тут свое слово сказал сам носитель государственности – народ, проявивший невиданный доселе патриотизм, осознание опасности, грозившей его стране. Оскорбленный оккупантами за поруганное национальное достоинство, за разграбление столицы, вдохновленный призывом Патриарха Гермогена, которого поляки заключили в темницу (где он и умер от голода), народ сплотился в едином порыве отстоять свободу Отечества.

В. К. Демидов. Освобождение Москвы князем Пожарским и гражданином Мининым. Из коллекции Музеев Московского Кремля Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Народное единство – понятие не абстрактное. По чьему-то указу, даже из самых благородных побуждений и помыслов народное единство вдруг себя не обнаружит. Никакие аргонавты или варяги его в страну как заморский товар не завезут. Ни за какие деньги на торжище его не купишь. Народное единство – суть, соль характера этноса, нации, исторической общности народов, объединенных какой-то яркой идеей, путеводной звездой. Такой звездой в 1611-1612 годах для раздираемой междоусобицами Руси стала надежда на возрождение централизованного Российского государства, сохранение его независимости. В духоподъемное движение сбора средств на нужды народного ополчения, центром которого стал Нижний Новгород, были вовлечены десятки городов и весей, многие народы и племенные сообщества, в том числе татары, чуваши, черемисы, мордва... Всеобщими усилиями удалось собрать и вооружить сначала Первое (не достигшее цели), а затем Второе ополчение, которое возглавили посадский староста Козьма Минин и воевода Дмитрий Пожарский. Основу ополчения составило прекрасно оплачиваемое, отлично вооруженное войско, которое и сумело выбить из Москвы поляков и литовцев, освободить столицу от Семибоярщины, дать отпор войску короля Сигизмунда. Смутное время завершилось. История пошла своим путем...

Интересно, что в России дату освобождения Москвы от интервентов официально как праздник отмечали до 1917 года. После этого вплоть до 2005 года 4 ноября было исключительно церковным праздником – в честь Казанской иконы Божией Матери, с образом которой народное ополчение сражалось под стенами Московского Кремля и выбило польско-литовских интервентов из столицы. Так что наш День народного единства – праздник с древней историей и молодой одновременно. Без преувеличения и пафоса – он на века.

Э. Лисснер. Изгнание поляков из Кремля Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Ведь и вернулся он к нам очень вовремя. Всенародный сбор средств на нужды ратников Отечества ничего вам из сегодняшнего дня не напоминает? Да, история имеет свойство повторяться. Через Отечественную войну 1812 года, через Первую мировую, через Великую Отечественную войну протянулась незримая нить народной жертвенности, единения, соборничества в минуты опасности для Отечества, всеобщей поддержки его защитников в зоне специальной военной операции. Как и встарь, есть сегодня в массовом общественном сознании понимание того, что Россия вновь на историческом перепутье, и у нас просто нет иного выбора, кроме победы. А ее основа и условие – наше единство, крепость духа, веры в успех, конкретная помощь нашим мужественным ребятам на поле боя.

Можно только гордиться тем, как достойно, по-лидерски ведет себя в этой непростой ситуации Татарстан. Какой всенародной заботой окружены участники СВО, их семьи, особенно потерявшие на передовой родных. Какой тесный, живой контакт налажен между республикой и теми, кто противостоит на поле брани неонацистам. Это и есть наполненное высоким сакральным смыслом, реальное, а не декларируемое с трибун народное единство, истоки которого берут начало во тьме веков и которое формируется, выковывается, цементирует наше общество и сегодня.

Можно только гордиться тем, как достойно, по-лидерски ведет себя в этой непростой ситуации Татарстан. Какой всенародной заботой окружены участники СВО, их семьи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А закончу тем, с чего начал – с той яркой картинки детства с запахом горячего хлеба.

...Когда хоронили дядю Мавлюта, его провожало все поселение. Размазывали слезы кулаком по грязным щекам и мы, пацаны, еще мало осознавая, что этот человек значил для нас. Но хорошо помню общее для всех чувство сопричастности к этой большой человеческой потере. Она очень сплотила всех. Да так, что местные мужики, собравшись, решились на реализацию давно созревшей мечты – обустройства пруда на местной речушке. И чтобы пруд этот непременно носил имя фронтовика-орденоносца Мавлюта Ахметовича Шугурова. И ведь возвели пруд методом народной стройки. Отказались даже от финансовой помощи властей. Так что, согласитесь, народное единство бывает и такого вот поселенческого формата. Прав классик: идея, овладевшая массами, становится материальной силой...